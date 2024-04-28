Это город в приоритете: куда россияне перебрасывают силы через Мариуполь

На Бердянском направлении зафиксировали перемещение живой силы и техники оккупантов через Мариуполь. Вероятно, Россия отвела военных из Роботино и Урожайного и отправила их на ротацию на Бердянскую агломерацию.

Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, объяснив, что активное движение топливозаправщиков связано с тем, что россияне пытались на этой неделе проводить штурмовые действия. Именно поэтому у них возникла большая потребность в горючем.

Интересно Украина готовится к контрнаступлению в конце 2024 года, – ISW

Куда оккупанты перебрасывают резервы

Если проанализировать перемещение врага в Мариуполе и Мариупольском районе, то становится понятным, что в приоритете врага север Донецкой области. Практически каждый день с Бердянского направления заезжают в город российские десантники.

Затем десантники оказываются на севере Донецкой области. Это Угледар, Марьинка, безусловно, прежде всего это – Часов Яр. Туда они бросают подкрепление, как могут. Каждый день мы фиксируем от 5 до 10 грузовиков с живой силой. Они заезжают с Бердянского направления и двигаются на север Донецкой области,

– сообщил Андрющенко.

Итак, в приоритете врага именно Часов Яр Донецкой области. В то же время в Бердянске тотального подкрепления оккупантов не фиксируют.

Ситуация вокруг Часового Яра: смотрите на карте

"Не видим, чтобы кого-то завели на новую подготовку, а вот заход резервов на север Мариупольского района с обеих сторон – с территории России и оккупированной территории Запорожской области – действительно наблюдаем. Они не останавливаются и хотят двигаться прежде всего на Часов Яр. Не забываем еще Угледарское и Кураховское направления. Там не так активно, но накапливают", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, такие перемещения россиян свидетельствуют о том, что у них сегодня не хватает людей, чтобы обеспечить давление по всему участку фронта.

Что происходит на оккупированных территориях: коротко