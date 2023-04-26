Появились новые массовые захоронения: Google обновил спутниковые снимки оккупированного Мариуполя

26 апреля 2023, 11:30
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Петр Андрющенко

Мариуполь до сих пор находится под временной оккупацией российских захватчиков. В городе снова нашли новые массовые захоронения.

Google обновил карты по Мариуполю в GoogleMaps. На них можно увидеть город после вражеских обстрелов.

Важно В Мариуполе оккупанты задержали подростков, хранивших дома флаг Украины

Новые массовые захоронения в Мариуполе

Судя по истории разрушений, фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года. На обнародованных снимках можно увидеть, что появились новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище).

Секторы по размеру визуально больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долго закрыто и под контролем оккупантов,
– рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Кого именно там похоронили и в какой период – сейчас неизвестно. Вся истина будет установлена до конца после деоккупации Мариуполя.

"Поэтому не снижаем активность мониторинга и получение информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту. Пока последний преступник оккупантов не будет наказан. Только так", – подчеркнул Андрющенко.

Массовые захоронения в Мариуполе / GoogleMaps

Ситуация в Мариуполе: последние новости

  • Недавно в оккупированном Мариуполе россияне задержали трех подростков, хранивших дома флаг Украины. Несовершеннолетних собираются судить.
  • Российские захватчики обнародовали кадры полностью разрушенного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там остались только развалины и упавшие с фасада завода обломки.
  • На сегодняшний день во временно оккупированном Мариуполе наблюдается гуманитарная катастрофа. Не хватает врачей, растет безработица и продолжаются репрессии против населения.
  • Мариуполь находится во временной оккупации с 20 мая 2022 года. Сейчас там полностью "руководит" ФСБ.
  • Диктатор Владимир Путин 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь. Он наведался туда на ночь. Это своеобразный демонстративный жест.

Автор: Софія Ковнір