Появились новые массовые захоронения: Google обновил спутниковые снимки оккупированного Мариуполя

Мариуполь до сих пор находится под временной оккупацией российских захватчиков. В городе снова нашли новые массовые захоронения.

Google обновил карты по Мариуполю в GoogleMaps. На них можно увидеть город после вражеских обстрелов.

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Новые массовые захоронения в Мариуполе

Судя по истории разрушений, фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года. На обнародованных снимках можно увидеть, что появились новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище).

Секторы по размеру визуально больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долго закрыто и под контролем оккупантов,

– рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Кого именно там похоронили и в какой период – сейчас неизвестно. Вся истина будет установлена до конца после деоккупации Мариуполя.

"Поэтому не снижаем активность мониторинга и получение информации о преступлениях России в Мариуполе ни на минуту. Пока последний преступник оккупантов не будет наказан. Только так", – подчеркнул Андрющенко.

Массовые захоронения в Мариуполе / GoogleMaps

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