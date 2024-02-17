В Мариуполе бунты: Андрющенко сказал, чего требуют украинцы

В оккупированном Мариуполе почти полностью уничтожена инфраструктура. Люди живут без электроэнергии и отопления, а для того, чтобы получить свою пенсию, вынуждены буквально штурмовать пенсионные отделения.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что преступная власть просто издевается над людьми. Все обещания восстановить Мариуполь так и остались на словах.

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Почему людям не выплачивают пенсии

"В Мариуполе мы дошли уже до откровенных бунтов. Наши пенсионеры брали штурмом пенсионные и почтовые отделения, потому что это просто издевательство", – рассказал Петр Андрющенко.

Причиной бунтов стало то, что люди уже третий месяц не могут получить свои деньги. Из различных сообщений, которые поступают из оккупированного города, становится понятно, что все это из-за хищения россиян.

Россия частично профинансировала Донецкую область для того, чтобы выплатить пенсии, но, с другой стороны, эти средства ушли по депозитам, по карманам, по отложенным платежам. Поэтому на этих деньгах пока зарабатывают Денис Пушилин (главарь так называемой "днр" – 24 Канал) и его банда,

– рассказал Андрющенко.

Также критической является ситуация в коммунальной сфере. Людей катастрофически не хватает, ведь мариупольские коммунальщики в большинстве выехали из города еще во время эвакуации, а своих работников россияне так и не завезли.

Например, центральный проспект Мира и еще ряд центральных улиц уже пятый день без электроснабжения и без отопления. Так сегодня живет город,

– отметил Андрющенко.

Зато оккупанты рассказывают, что якобы все ремонтируют и восстанавливают. На самом деле вся инфраструктура деградирует и уничтожается. Они сделали только "ямочный ремонт", но когда снег сошел, то забрал с собой остатки асфальта. Такая же ситуация со всей инфраструктурой, ведь оккупанты только делают вид, что ее ремонтируют.

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