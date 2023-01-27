Вывозят бетон вместе с телами: в Мариуполе россияне сносят дома, которые уничтожили обстрелами

До полномасштабного вторжения в Мариуполе было около 3 тысяч жилых многоэтажек. Сейчас практически каждый третий дом серьезно поврежден или полностью разрушен.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. По его словам, российские оккупанты сносили город практически со всего имеющегося вооружения. Были прилеты и от артиллерии, и от авиации, и от минометов.

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Здания буквально не выдерживали таких обстрелов и складывались. Под завалами оказывалось огромное количество людей.

5-этажки, 9-этажки не выдерживали таких мощных бомб, которые сбрасывала российская авиация на жилые дома, школы, детские сады… На все, что видели. Дома просто складывались от обстрелов. К сожалению, очень много людей погибло под завалами,

– заметил Забавин.

Мародерствуют, а затем вывозят завалы с телами

Забавин поделился историей печально известного жилого дома, фотографию которого в последнее время распространяют в соцсетях. Это – одно из множества зданий, которые разрушили оккупанты. Этот дом расположен недалеко от Азовстали. В свое время россияне уничтожили вблизи целый квартал многоэтажек.

"Русский мир" пришел в Мариуполь / Фото Сергей Стерненко

Сейчас оккупанты сносят большинство аварийных домов. Но прежде пытаются похитить все ценное из уцелевших квартир. Они часто даже не дают объявления, когда будут сносить дом, чтобы местные не могли забрать хотя бы хоть какие-то свои вещи.

В Мариуполе около 3 тысяч многоэтажек. Каждый 3 дом, к сожалению, выглядит как на фото. Его просто разрушали артиллерией, авиабомбами… Те, кто оставался в подвале, – они погибли. Сейчас россияне увозят тонны бетона вместе с телами. Ничего не разбирают, чтобы скрыть собственные преступления,

– отметил Забавин.

Сколько человек сейчас проживает в Мариуполе

До начала полномасштабной войны в Мариуполе проживало более 500 тысяч человек. За время блокады города оккупанты убили от 50 до 100 тысяч местных. Еще более 200 тысяч уехали на подконтрольную Украине территорию или в дружественные государства. Около 50 тысяч оказались в России.

Как живут люди в Мариуполе: смотрите видео

Сейчас в городе находится от 100 до 120 тысяч человек. Это без учета приезжих оккупантов. Многие не могут уехать по разным причинам: или рядом живут пожилые родственники; или же сами являются пенсионерами, которым некуда ехать. Не стоит забывать и о коллаборантах, сотрудничающих с оккупационной администрацией.

Люди живут без света, газа и воды в Мариуполе / Скриншот с видео

Захватчики построили определенное количество жилых домов, чтобы российская пропаганда имела что снимать. Однако большинство людей живут прямо в катастрофических условиях. Уровень смертности в городе просто ужасен. Когда пришли морозы, пожилые люди буквально умирали от холода в многоэтажках.

Некоторые пенсионеры погибают от переохлаждения / Скриншот с видео

Жить в городе сложно. У людей нет постоянной работы, а большинство пенсионеров выживают на небольших гуманитарных пайках.

Россияне не просто убили людей, физически их уничтожив… Этот процесс продолжается. Оставшиеся люди говорят, что многие пенсионеры просто умирают от болезней или переохлаждения. Они могли бы еще прожить 10 – 15 лет, если бы Россия не напала,

– подчеркнул Забавин.

Что происходит в Мариуполе: коротко