Мародерство продолжается: в каком состоянии металлургические гиганты Мариуполя "Азовсталь" и комбинат Ильича

Россия за почти 2 года оккупации Мариуполя так и не решила там даже тех проблем, которые сама же создала. Несмотря на обещания, один из крупнейших металлургических комбинатов "Азовсталь" никто не берется восстанавливать. Оккупанты понимают, что это невозможно сделать, поэтому начинают разворовывать бывшее предприятие.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что то, что осталось от комбината даже сложно назвать "Азовсталью". Там до сих пор все заминировано, а время от времени раздаются взрывы.

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Что происходит на "Азовстали"

"На предприятии часто есть задымление – это горят результаты мародерства россиян. Сейчас в Мариуполе очередная волна приема металлолома Люди зарабатывают, как могут, потому что в городе очень большие проблемы с финансированием", – рассказал советник городского головы Мариуполя.

Поэтому, когда на Азовстали что-то горит, то часто это люди выжигают кабели, чтобы достать медь. В начале 90-х годов, когда был большой кризис, украинцы уже наблюдали за таким бумом металлолома. Также в Мариуполе когда-то снимали канализационные люки, а потом сдавали на лом. Из-за этого на улицах были дыры, но все это Украине давно удалось преодолеть, чего не скажешь об оккупационных властях Мариуполя.

На Азовстали достаточно металлолома, но даже кадыровцы туда не залезают, потому что это очень опасно, территория до сих пор не разминирована, а еще надо учитывать то, как бомбили россияне,

– отметил Андрющенко.

Он добавил. что оккупанты зачистили только тот участок, который был им нужен. Далее Рамзан Кадыров поссорился с главарем так называемой "днр" Денисом Пушилиным и теперь не может вывозить металлолом.

"Кадыров оставил Азовсталь, сейчас ею никто не занимается. Когда-то в частном порядке бизнес заходил и разминировал, но сейчас комбинат стоит, с ним ничего не делают. Все потому, что для того, чтобы строить на Азовстали, надо не один год, чтобы это стало безопасно", – рассказал Андрющенко.

Поэтому большое обещание россиян, так и остается обещанием, а вместо руин до сих пор ничего не появилось.

Что делают оккупанты с комбинатом Ильича

На этом предприятии происходят совсем другие вещи. Комбинат милитаризировали, его долго контролировали кадыровцы, но их понемногу оттесняют. Частично завод пытались восстанавливать. Сейчас там есть большая часть, которую используют для базирования систем ПВО, различных подразделений, недавно там даже открыли очередной полигон.

Раньше они использовали "Азовсталь" для тренировок. Это понятно, потому что оттуда далеко до жилых домов, а на "Ильича" – это почти вплотную к частному сектору,

– подчеркнул Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе