Жизнь ничего не учит оккупантов: Андрющенко рассказал детали горячего "хлопка" в Мариуполе

Вечером 14 декабря во временно оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы. Как стало известно к утру, под ударом оказались территории, где базировались оккупанты, и размещали технику.

Взрывы во временно оккупированном Мариуполе прозвучали около 23:30 14 декабря. После них в небе появилось яркое зарево, а по городу начали ездить кареты скорой.

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Андрющенко сообщил, что взрывы на этих территориях прогремели не впервые. По словам советника мэра Мариуполя, 7 сентября это место уже посетил "хлопок".

Оккупанты ничему не научились. Поэтому по расположению и месту хранения техники прилетело еще раз. Хорошее напоминание оккупанту, что никто не отказывается от возвращения Мариуполя,

– сообщил Андрющенко.

Он также утверждает, что взрывов было два. Первый "хлопок" расцвел на территории бетонного завода.

Взрыв на бетонном заводе: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Второй взрыв прогремел на территории по ТРЦ "Порт Сити". Андрющенко заявил, что оккупанты там размещали разную военную технику и части систем ПВО.

Взрыв по ТРЦ "Порт Сити": смотрите видео (Внимание Присутствует нецензурная лексика)

Андрющенко также добавил, что последствия этого "хлопка" очень хорошие. Об этом, в частности, свидетельствует и реакция оккупантов, ведь оккупационные власти замалчивают инцидент, а в местных телеграм-каналах начали "подчищать" сообщения о ночных взрывах.

Кремлевские пропагандисты только традиционно обвинили во взрывах Украину. Более того, оккупанты жалуются, мол, Мариуполь якобы атаковали ракетами Storm Shadow.

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