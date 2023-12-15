Жизнь ничего не учит оккупантов: Андрющенко рассказал детали горячего "хлопка" в Мариуполе
Источник:Петр Андрющенко
Вечером 14 декабря во временно оккупированном Мариуполе раздались мощные взрывы. Как стало известно к утру, под ударом оказались территории, где базировались оккупанты, и размещали технику.
Взрывы во временно оккупированном Мариуполе прозвучали около 23:30 14 декабря. После них в небе появилось яркое зарево, а по городу начали ездить кареты скорой.
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Российская "пе-ве-о" не сработала
Андрющенко сообщил, что взрывы на этих территориях прогремели не впервые. По словам советника мэра Мариуполя, 7 сентября это место уже посетил "хлопок".
Оккупанты ничему не научились. Поэтому по расположению и месту хранения техники прилетело еще раз. Хорошее напоминание оккупанту, что никто не отказывается от возвращения Мариуполя,
– сообщил Андрющенко.
Он также утверждает, что взрывов было два. Первый "хлопок" расцвел на территории бетонного завода.
Взрыв на бетонном заводе: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)
Второй взрыв прогремел на территории по ТРЦ "Порт Сити". Андрющенко заявил, что оккупанты там размещали разную военную технику и части систем ПВО.
Взрыв по ТРЦ "Порт Сити": смотрите видео (Внимание Присутствует нецензурная лексика)
Андрющенко также добавил, что последствия этого "хлопка" очень хорошие. Об этом, в частности, свидетельствует и реакция оккупантов, ведь оккупационные власти замалчивают инцидент, а в местных телеграм-каналах начали "подчищать" сообщения о ночных взрывах.
Кремлевские пропагандисты только традиционно обвинили во взрывах Украину. Более того, оккупанты жалуются, мол, Мариуполь якобы атаковали ракетами Storm Shadow.
Какая ситуация во временно оккупированном Мариуполе: последние новости
- Во временно оккупированном Мариуполе периодически "устают" базы оккупантов. Да, 2 декабря в городе раздался мощный взрыв. Как сообщил Петр Андрющенко, под ударом оказалась территория Мариупольского металлургического завода имени Ильича. Известно, что именно там оккупанты обустроили одну из своих баз.
- Тревожно во временно оккупированном Мариуполе было и 28 ноября. Тогда в городе раздался взрыв, а после – вспыхнуло авто. Следует отметить, что рядом было немало представителей российской ФСБ. Партизаны в шутку отмечали, что теперь оккупанты придумают новую сказку о "взрыве газового баллона", а представители российских спецслужб рядом – это просто "совпадение".
- Андрющенко на днях также сообщил, что оккупанты в Мариуполе начали двигаться в нетипичном направлении. Так, российскую технику и солдат колоннами передислоцируют к северу от Донецка в нетипичном направлении – в Новоазовск. Оттуда, как предполагает Андрющенко, оккупанты будут двигаться на Бахмут.