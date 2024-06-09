Яркий "хлопок" в Мариуполе: Андрющенко рассказал, что потеряли оккупанты
"Хлопок" пришел на северо-восток от оккупированного Мариуполя. Вероятно, попали в систему связи, также обесточена подстанция. К этому присоединились партизаны.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что основная проблема россиян – это связь. После такого яркого прилета она фактически исчезла.
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Какие последствия атаки
Если нет связи, то тогда отсутствует нормальная координация. А этот район является резервом, своеобразным тылом для наступательных действий россиян в районе Волновахи и даже выше – в сторону Угледара. Курахово. Основная часть связи зависит от электроснабжения.
Было попадание в одну из узловых станций, которая обеспечивает связь для большой территории – от Мариуполя до Волновахи. Поэтому сейчас у россиян есть проблемы со стандартной связью, но понятно, что у них остаются спутниковые телефоны, рации,
– рассказал Петр Андрющенко.
Была обесточена подстанция Заря 330кВт. Она питает значительную часть региона: север Мариупольского района, часть Волновахского и все оккупационные базы. Электричество до сих пор не отремонтировали, потому что для этого не хватает бригад.
Также стоит понимать, что связь связана с системой ПВО. Российская противовоздушная оборона срабатывала на следующее утро после прилета. Возможно, были поражения Шахтинского завода, что в Ростовской области. Поэтому "хлопок" хорошо чувствуют россияне и он имеет для них серьезные последствия.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В Мариуполе гремели взрывы ночью с 1 на 2 июня. Вероятно, прилетело по месту, где россияне сосредотачивают свои средства. В частности было известно, где именно останавливаются тягачи с техникой, которую потом везут на Запорожское направление. Возможно, взрыв был там.
- Россияне паникуют из-за случаев "хлопка". Это заставляет их передислоцировать личный состав и перебрасывать системы ПВО в оккупированный Крым. Кроме этого, оккупанты имеют распоряжение заселяться в жилые кварталы, чтобы избежать поражения.
- Жизнь в оккупированном городе стала практически невозможной. На улицах воняет фекалиями, нет водоотведения, в медицине полный коллапс. Например, в больницах не работают лифты, поэтому больных на носилках могут переносить на 7 этаж.