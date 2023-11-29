В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, почему увеличился уровень радиации в Мариуполе.

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Радиация в Мариуполе

По словам военного эксперта, весь Донбасс – это достаточно опасная техногенная зона. Еще из Советского Союза там очень много "могильников" - и химических, и радиационных.

Он пояснил, что после взрыва на ЧАЭС в течение десятка лет в металлургические предприятия везли металл. Перед использованием он проходил определенный радиационный контроль. Тогда его либо плавили в печах вместе с чугуном, либо варили сталь.

В радиационный контроль попадало очень много металла, который был вывезен из Чернобыльской зоны. Его, конечно, откладывали в сторону, то есть в работу он не шел. Эти "могильники" металла россияне как раз открыли,

– рассказал Роман Свитан.

Кроме того, в районе прибрежной зоны, а также на дне Азовского моря есть так называемые "черные пески", богатые торием. Именно поэтому после шторма поднимается радиация по некоторым направлениям.

По мнению военного эксперта, скорее всего, причина поднятия радиации – шторм. Для точной информации нужно проводить обширные исследования, но вряд ли россияне будут их делать.

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Ситуация в Авдеевке

Оккупанты обстреливают Авдеевский коксохимический завод зажигательными снарядами, пытаясь его поджечь. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.

Роман Свитан отметил, что уже более 10 тысяч россиян погибли под Авдеевкой. Скоро они будут догонять Бахмут относительно скорости отминусования. Потери очень велики и при этом атаки не заканчиваются.

"Они действительно пытались поджечь коксохим, ведь там остались в рабочем состоянии некоторые технологические цепочки. Любая коксохим батарея запускается лет на 30. Как раз перед войной там произошли некоторые запуски. Эти технологические циклы будут очень долго полностью выключаться", – рассказал военный эксперт.

Именно поэтому россияне пытаются поджечь его и привезти к определенной техногенной катастрофе. При этом они не понимают, если рваный коксохим, то накроет и россиян. Там как раз перемещение воздушных масс накроет их позиции,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что на этом направлении осталось еще много россиян. Они смогли собрать третью волну – пару десятков тысяч в районе Авдеевки. Россияне будут и дальше их закидать и пытаться продавить на некоторых позициях.

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