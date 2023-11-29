В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, чому збільшився рівень радіації в Маріуполі.

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Радіація в Маріуполі

За словами військового експерта, весь Донбас – це доволі небезпечна техногенна зона. Ще з Радянського Союзу там дуже багато "могильників" – і хімічних, і радіаційних.

Він пояснив, що після вибуху на ЧАЕС протягом десятка років до металургійних підприємств везли метал. Перед використанням він проходив певний радіаційний контроль. Тоді його або плавили в печах разом з чавуном, або ж варили сталь.

У радіаційний контроль потрапляло дуже багато металу, який якраз був вивезений із Чорнобильської зони. Його, звісно, відкладали вбік, тобто в роботу він не йшов. Ці "могильники" металу росіяни якраз відкрили,

– розповів Роман Світан.

Крім того, в районі прибережної зони, а також на дні Азовського моря є так звані "чорні піски", які багаті торієм. Саме тому після шторму підіймається радіація на деяких напрямках.

На думку військового експерта, скоріш за все, причина підняття радіації – шторм. Для точної інформації треба проводити великі дослідження, але навряд чи росіяни будуть їх робити.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Ситуація в Авдіївці

Окупанти обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод запалювальними снарядами, намагаючись його підпалити. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш

Роман Світан зазначив, що вже понад 10 тисяч росіян загинуло під Авдіївкою. Скоро вони будуть наздоганяти Бахмут щодо швидкості відмінусування. Втрати дуже великі й при цьому атаки не закінчуються.

"Вони дійсно намагалися підпалити коксохім, адже там залишилися в робочому стані деякі технологічні ланцюжки. Будь-яка коксохім-батарея запускається років на 30. Якраз перед війною там відбулися деякі запуски. Ці технологічні цикли будуть дуже довго повністю вимикатися", – розповів військовий експерт.

Саме тому росіяни намагаються його підпалити й призвести до певної техногенної катастрофи. При цьому вони не розуміють, якщо рване коксохім, то накриє й росіян. Там якраз переміщення повітряних мас таке, що накриє їх позиції,

– наголосив Світан.

Він додав, що на цьому напрямку залишилося ще багато росіян. Вони змогли зібрати третю хвилю – пару десятків тисяч в районі Авдіївки. Росіяни будуть й надалі ними закидувати й намагатися продавати на деяких позиціях.

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