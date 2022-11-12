После освобождения Херсона в Мариуполе появляется все больше российских военных

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют увеличение движения российских военных колонн с техникой и боеприпасами, а также увеличение количества самих военных. Это связывают с отступлением россиян из Херсона 11 ноября.

В Мариуполе появляется все больше российских военных

В сети появились соответствующие видео и фотографии города. Их опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов… Также очередное увеличение движения военных колонн как с техникой, так и с БК,

– написал Андрющенко.

Он добавил, что, по меньшей мере, дважды в день колонны грузовиков в количестве 40 – 60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк.

Российская военная техника в Мариуполе / Фото с телеграма Петра Андрющенко



Российская военная техника в Мариуполе / Фото с телеграма Петра Андрющенко

По его словам, если раньше захватчики двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе, расквартирываются в пустых домах и квартирах местных жителей.

Андрющенко говорит, что можно утверждать, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

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