После освобождения Херсона в Мариуполе появляется все больше российских военных
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют увеличение движения российских военных колонн с техникой и боеприпасами, а также увеличение количества самих военных. Это связывают с отступлением россиян из Херсона 11 ноября.
В Мариуполе появляется все больше российских военных
В сети появились соответствующие видео и фотографии города. Их опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов… Также очередное увеличение движения военных колонн как с техникой, так и с БК,
– написал Андрющенко.
Он добавил, что, по меньшей мере, дважды в день колонны грузовиков в количестве 40 – 60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк.
Российская военная техника в Мариуполе / Фото с телеграма Петра Андрющенко
По его словам, если раньше захватчики двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе, расквартирываются в пустых домах и квартирах местных жителей.
Андрющенко говорит, что можно утверждать, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.
Освобождение Херсона: главное
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео из машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- В Министерстве обороны Великобритании предположили, что к отступлению россияне начали готовиться раньше, чем 11 ноября, еще в конце октября.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.
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