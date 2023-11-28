В Мариуполе горело авто: партизаны ждут от оккупантов басню о "взрыве газового баллона"

Российским захватчикам нет покоя на оккупированных территориях. В Мариуполе снова случилось нечто "взрывное".

28 ноября во временно оккупированном Мариуполе в очередной раз горел автомобиль.

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Что там забыли ФСБшники

Партизаны из "Мариупольского сопротивления" опубликовали кадры, на которых видна горящая легковушка, а также скопление неподалеку от него российских военных и представителей ФСБ.

Вокруг горящего автомобиля собрались военные / Скриншот

Впоследствии советник мэра Петр Андрющенко уточнил, что в центральном районе города вспыхнул автомобиль. Чиновник заявил, что ждет комментария от представителей сопротивления.

Партизаны не заставили себя ждать с реакцией. В свою очередь они заявили, что с нетерпения ждут официальной версии от оккупантов. Ведь известно, как красиво и "оригинально" они умеют врать, объясняя многочисленные "хлопки" обычными бытовыми авариями вроде взрыва газового баллона.

Ждем официальную версию о взрыве баллона газа. А эти военные и ФБСшники – это просто так совпало, пожалуй,

– высмеяли врага в Мариупольском сопротивлении.

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