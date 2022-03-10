В Мариуполе коммунальщики хоронят погибших в братской могиле: видео преступлений России

Российские террористы не прекращают обстреливать Мариуполь и убивать мирное население. Из-за постоянных атак погибших приходится хоронить в братской могиле.

Россия проводит в отношении населения Мариуполя настоящий геноцид – дома постоянно под обстрелами, людей убивают, эвакуироваться не дают, доставку гуманитарной помощи блокируют.

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В Мариуполе погибших хоронят в братской могиле

Из-за постоянных обстрелов российских захватчиков в Мариуполе коммунальщики хоронят погибших в братской могиле. Другим способом сделать это невозможно.

Местное население сидит в подвалах и хранилищах. В городе нет воды, тепла и света. "Зеленые коридоры" для гуманитарной помощи и выезда жителей на безопасные территории россияне также обстреливают. Город находится на пороге гуманитарной катастрофы.

Братские могилы, разбомбленные дома и очереди за водой: смотрите видео из Мариуполя (18+)

(Внимание: видео содержит чувствительный контент)

Циничный обстрел роддома Мариуполя

Российские захватчики 9 марта полностью уничтожили родильный дом в центре Мариуполя, а также больницу, детское отделение и терапию. Там находились много беременных женщин и матерей с детьми.

В результате пострадали 17 человек – персонал и роженицы. Кроме того, погибли 3 человека, среди которых – маленькая девочка.

Россияне заранее знали, что бомбят именно родильный. Пропагандисты говорили о нем еще за 4 часа до атаки.

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