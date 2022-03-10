Росія чинить щодо населення Маріуполя справжній геноцид – будинки постійно під обстрілами, людей вбивають, евакуюватися не дають, доставку гуманітарної допомоги блокують.

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У Маріуполі загиблих ховають у братській могилі

Через постійні обстріли російських загарбників у Маріуполі комунальники ховають загиблих у братській могилі. В інший спосіб зробити це неможливо.

Місцеве населення сидить у підвалах та сховищах. У місті немає води, тепла та світла. "Зелені коридори" для гуманітарної допомоги та виїзду жителів на безпечні території росіяни також обстрілюють. Місто перебуває на порозі гуманітарної катастрофи.

Братські могили, розбомблені будинки та черги за водою: дивіться відео з Маріуполя (18+)

(Увага: відео містить чутливий контент)

Цинічний обстріл пологового будинку Маріуполя

Російські загарбники 9 березня повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, а також лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебували багато вагітних жінок та матерів з дітьми.

У результаті постраждали 17 людей – персонал та породіллі. Крім того, загинули 3 людей, серед яких – мала дівчинка.

Росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий. Пропагандисти говорили про нього ще за 4 години до атаки.

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