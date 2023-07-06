У людей рвется терпение: кто причастен к ликвидации 8 российских военных в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе в последнее время все больше оккупантов отправляется на творческую встречу с Кобзоном. Так, за последние две недели в разных районах обнаружили восьмерых ликвидированных россиян. Шесть из них были зарезаны, а еще двое — застрелены в затылок. И это еще не окончательная цифра.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, кто может стоять за этой героической ликвидацией.
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Операция по ликвидации
Петр Андрющенко подтвердил факт ликвидации оккупантов во временно оккупированном Мариуполе. Вероятно, к этому могут быть причастны представители партизанского движения сопротивления, у которых просто рвется терпение.
Здесь следует вернуться к истории подростков в оккупированном Бердянске – это показательная трагедия. У проукраинских людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, у них просто рвется терпение. Они без учета собственной безопасности начинают ликвидировать оккупантов,
– отметил он.
Больше подробностей уже станет известно после деоккупации Мариуполя, ведь сейчас важна безопасность людей.
"Конечно, это не будут придуманные пионеры-герои советских времен, но на самом деле там происходит такое, что Джеймс Бонд отдыхает. Поэтому нужно подождать", – добавил советник мэра.
Петр Андрющенко об обстановке в Мариуполе: смотреть видео
Количество будет расти
За последние две недели известно о восьми ликвидированных оккупантов. Впрочем, их могло уменьшиться гораздо больше – известно не обо всех случаях. И эта тенденция в дальнейшем будет расти.
"Россияне сокращаются за счет неизвестных обстоятельств: их находят с пулевыми ранениями, мертвыми в результате взрывов, пожаров, курят они не там, где нужно", – добавил Андрющенко.
Кстати, российское командование скрывает факт смертей оккупантов. Там боятся, что среди военных начнется паника.
События в Мариуполе: последние события
- В Мариупольском районе нашли мертвой 12-летнюю девочку, которую разыскивали несколько дней. Есть подозрения, что девочку похитили российские оккупанты.
- На днях в Энергодаре и Мариуполе заметили мобильные радиационные лаборатории россиян. Эти российские авто предназначены для того, чтобы измерять уровень радиационных выбросов в этих населенных пунктах.
- Мариупольские коллаборанты ждут украинское контрнаступление и готовятся к бегству. Еще месяц назад они начали готовить план, корректирующий в соответствии с текущей ситуацией. Вывозить планируют не только оккупационные администрации, но и людей, которые изъявят такое желание.