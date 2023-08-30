Ждут со всех сторон: как оккупанты в Мариуполе готовятся к противостоянию с ВСУ

В Донецкой области российские военные ощутимо активизировались и начали усиливать свои позиции, окапываться и выжигать леса. Противник понимает, что линия фронта может оказаться у Мариуполя.

Больше живой силы и техники враг сосредоточил на двух направлениях, об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что оккупанты регулярно тренируются на укрепленных позициях.

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Россияне готовят новую линию обороны

Во-первых, оккупанты более недели строят укрепление в Никольском в 15 – 18 километрах от Мариуполя в сторону населенных пунктов Пологи и Конские Раздоры Запорожской области. Россияне окапываются и пытаются успеть до наступления Сил обороны Украины.

Во-вторых, противник готовит новую линию обороны вблизи Мариуполя, а именно в 23 микрорайоне со стороны Никольского. Россияне начали выжигать лесополосы и поля, также готовятся окапываться с этой стороны.

Россияне реально оценивают риск того, что фронт может оказаться довольно близко к Мариуполю,

– заметил советник мэра Мариуполя.

Определенные корпуса российских военных, которые находятся в Мариуполе, постоянно тренируются в построенных укреплениях. Андрющенко считает, что именно они будут защищать город во время наступления Украины. Также линии обороны россиян расположены по дороге между Волновахой и Мариуполем, они похожи на "потемкинские деревни".

На каких направлениях находятся больше оккупантов

Россияне рассредоточивают военный склад и технику на всей территории Донецкой области. В настоящее время заводят технику и подразделения на доукомплектование в Мангушский район. В частности, Андрющенко рассказывает, что в регионе впервые увидели САУ (самоходная артиллерийская установка).

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе и окрестностях: смотрите видео

В приоритете у оккупантов остается Бердянское направление. Бердянск удобен россиянам как логистический хаб, ведь расположен в 90 километрах к фронту от Мариуполя. Кроме этого, из города легко добраться до Пологов, Токмака, Мелитополя и Орехова.

Поэтому в основном тянут (войско – 24 Канал) именно туда. Частично доукомплектуют разведку в городах Пологи и Угледар. Однако основное движение через Мариуполь и Бердянское направление,

– рассказал Андрющенко.

Как будет зимовать Мариуполь

По словам советника городского головы Мариуполя, нынешняя зима будет хуже, чем предыдущая. Речь идет именно о подготовке города, а не о погодных условиях. Оккупанты постараются провести отопление в город. В прошлом году снабжали жителей мобильными котельными, но впоследствии они исчезли.

Больше всего на ситуацию влияет перегрузка инфраструктуры. Поскольку минувшей зимой в Мариуполе проживало около 120 тысяч украинцев, а вместе с российскими военными – более 160 тысяч человек.

В настоящее время в Мариуполе находятся 90 тысяч украинцев и 50 тысяч гражданских россиян, а вместе с российскими военными цифра скоро превысит 160 тысяч. Россияне селятся в городе, но инфраструктура не улучшилась.

Ситуация в Мариуполе