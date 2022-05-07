В Мариуполе оккупанты зовут газовиков на работу, хотя восстановить газ невозможно
Источник:телеграмм-канал "Андрющенко Time"
Возобновить газоснабжение в блокадном Мариуполе невозможно. Несмотря на это, россияне зовут на работу газовщиков.
Российских оккупантов не интересуют реалии
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал объявление о работе "новостью гротеска". Он подчеркнул, что россиян совершенно не интересуют реалии.
Важно Гетто в Мариуполе: во время разборки завалов у людей разрушается психика из-за гор трупов
Чиновник опубликовал объявление, которое в городе распространили вражеские войска.
Без комментариев. Справка – газоснабжения в городе Мариуполе нет и его восстановление технически невозможно,
– сообщил Андрющенко.
Детали объявления захватчиков
В объявлении россияне обращаются к работникам "Мариупольгаза", "Маргаза" и "Азовгаза". Их "приглашают" на разговор с руководством "Донбасгаза". Оккупанты подчеркнули, чтобы мариупольцы имели при себе документы.
Объявления, распространяемые российскими оккупантами / Фото Петра Андрющенко
Последние новости из Мариуполя
- 9 мая армия неприятеля планирует провести в Мариуполе "победный парад", который россиянам покажут пропагандисты. Для охраны этого шабаша оккупанты сняли своих офицеров с боевых позиций в Мариуполе. Военные будут охранять коллаборантов и пропагандистов. Кстати, сами бойцы от такой идеи не в восторге и считают это унижением.
- Уже несколько дней враг разбирает завалы на Драмтеатре, на который сбросили авиабомбу. Так россияне хотят скрыть следы своих преступлений.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире с Россией могут быть прекращены. Это случится в том случае, если оккупанты убьют гражданских и военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
В Украине создали петицию, адресованную ООН и генсеку Антониу Гутеррешу с требованием вывезти из "Азовстали" всех. Подписать ее нужно – по ссылке.
К теме смотрите видео: россияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали"