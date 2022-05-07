В Мариуполе оккупанты зовут газовиков на работу, хотя восстановить газ невозможно

Возобновить газоснабжение в блокадном Мариуполе невозможно. Несмотря на это, россияне зовут на работу газовщиков.

Российских оккупантов не интересуют реалии

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал объявление о работе "новостью гротеска". Он подчеркнул, что россиян совершенно не интересуют реалии.

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Чиновник опубликовал объявление, которое в городе распространили вражеские войска.

Без комментариев. Справка – газоснабжения в городе Мариуполе нет и его восстановление технически невозможно,

– сообщил Андрющенко.

Детали объявления захватчиков

В объявлении россияне обращаются к работникам "Мариупольгаза", "Маргаза" и "Азовгаза". Их "приглашают" на разговор с руководством "Донбасгаза". Оккупанты подчеркнули, чтобы мариупольцы имели при себе документы.



Объявления, распространяемые российскими оккупантами / Фото Петра Андрющенко

Последние новости из Мариуполя

9 мая армия неприятеля планирует провести в Мариуполе "победный парад", который россиянам покажут пропагандисты. Для охраны этого шабаша оккупанты сняли своих офицеров с боевых позиций в Мариуполе. Военные будут охранять коллаборантов и пропагандистов. Кстати, сами бойцы от такой идеи не в восторге и считают это унижением.

Уже несколько дней враг разбирает завалы на Драмтеатре, на который сбросили авиабомбу. Так россияне хотят скрыть следы своих преступлений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире с Россией могут быть прекращены. Это случится в том случае, если оккупанты убьют гражданских и военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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