В Мариуполе оккупанты зовут газовиков на работу, хотя восстановить газ невозможно

7 мая 2022 , 16:39
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Источник:

телеграмм-канал "Андрющенко Time"

Возобновить газоснабжение в блокадном Мариуполе невозможно. Несмотря на это, россияне зовут на работу газовщиков.

Российских оккупантов не интересуют реалии

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал объявление о работе "новостью гротеска". Он подчеркнул, что россиян совершенно не интересуют реалии.

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Чиновник опубликовал объявление, которое в городе распространили вражеские войска.

Без комментариев. Справка – газоснабжения в городе Мариуполе нет и его восстановление технически невозможно,
– сообщил Андрющенко.

Детали объявления захватчиков

В объявлении россияне обращаются к работникам "Мариупольгаза", "Маргаза" и "Азовгаза". Их "приглашают" на разговор с руководством "Донбасгаза". Оккупанты подчеркнули, чтобы мариупольцы имели при себе документы.


Объявления, распространяемые российскими оккупантами / Фото Петра Андрющенко

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Автор: Софія Мінджоса