"Казармы уже нет": партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны ликвидировали базу российских захватчиков. Потери врага поражают.

Казармы оккупантов уже нет. Кроме того, минус три машины, а по меньшей мере, десяток захватчиков отправили в госпиталь.

Читайте также Сопротивление работает: в Мариуполе уничтожили месторасположение вражеского подразделения

В Мариуполе уничтожили вражескую базу

Заметим, что телеграм-каналы "Мариуполь. Сопротивление" в 12:19 обнародовал кадры с места событий.

Минус база. Когда "хлопок" приходит не из воздуха,

– подписали фото.

В Мариуполе уничтожили базу оккупантов / Фото "Мариуполь. Сопротивление"

Вскоре советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе ликвидировали базу оккупантов путем поджога. Заметил, это хорошее завершение недели.

БУ-ГА-ГА. Если бы так быстро тушили дома, как базы. Десяток в госпиталь минимум. Три машины навсегда. Казармы уже нет. Хорошо,

– подчеркнули партизаны.

Смотрите также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

Партизаны уничтожили вражескую базу / Фото "Мариуполь. Сопротивление"

Отметим, что около 15 часов советник городского головы обнародовал новые фото. Отметил, что "вообще ничего не происходило", просто "немного тревожности".

В Мариуполе "тревожно" / Фото с телеграма Андрющенко

У оккупантов "пылает" / Фото с телеграма Андрющенко

Партизаны отравили российских офицеров