В Мариуполе появилась техника с отметками V, которая, вероятно, была под Киевом

В Мариуполе заметили военную технику оккупантов, обозначенную буквой V. Вероятно, что раньше она участвовала в боях под Киевом.

В Мариуполе появилась вражеская техника, которая была под Киевом

Об этом в эфире марафона единых новостей рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным Калина, сообщает 24 канал.

К теме Это может быть нашим последним обращением, – защитник Мариуполя просит у мировых лидеров помощи

И это свидетельствует о том, что они перебросили сюда свежие силы и, пожалуй, это та же сволочь, которая была под Киевом (в Буче и так далее), потому что их техника имела идентификацию буквой V,

– сказал азовец.

Боец отметил, что украинским защитникам удалось уничтожить один такой танк.

Ситуация в Мариуполе очень сложная

Детальнее о ситуации в Мариуполе 20 апреля: смотрите видео