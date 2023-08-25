Демонтировано 465 домов, – Андрющенко объяснил, что россияне делают с инфраструктурой Мариуполя

В Мариуполе враг беспощадно уничтожает инфраструктуру города. Разрушает самые яркие площади, жилые дома и в целом все культурное наследие мариупольцев.

Оккупанты смогли отстроить малую часть из общего количества разрушенного жилья мариупольцев, об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что при попытке что-то "отстроить" россияне пытаются заработать как можно больше денег.

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Оккупанты не отстроили ни половины разрушенного жилья

Инфраструктура и оккупированный Мариуполь – слова антонимы. Оккупанты только обещают вернуть город в довоенное положение. Так, говорили, что завод "Азовсталь" перестроят в большой технопарк или же будут собирать здесь трамвайные вагоны. Россияне обещали, что запустят трамваи по городу, но запустили только состояние путей, заросших травой.

Площадь Кирова – центр Мариуполя, здесь оккупанты разрушили почти все. С начала полномасштабного вторжения противник целил сюда "Точками-У".

В городе уже демонтировано 465 домов. Если говорить о квартирах – в среднем 33,5 тысячи квартир,

– заметил советник мэра Мариуполя.

Единственное, что построили россияне – трехэтажные домики. Общее количество отстроенных квартир – 4600, это около 10% от того, что разрушили оккупанты.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Оккупанты закончили строительство домов, которое будет идти на замену разрушенному жилью мариупольцам. И сейчас россияне начали строить ипотеку. Благодаря ипотечному строительству, гарантирующему бюджет России, оккупанты смогут заработать немалые деньги.

О восстановлении Дома с часами

Захватчики уничтожили известный в Мариуполе Дом с часами – это мировое наследие культуры, здесь размещалась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Виктора Арнаутова. Россияне говорили, что отстроят такой же четырехэтажный дом, а теперь, вероятно, будут строить девятиэтажное.

Строительство на средства российского бюджета будет стоить 10 миллионов долларов США. Интересы застройщиков совершенно очевидны. Они тянутся в Кремль и пытаются украсть как можно больше. А когда что-то пойдет не по "плану", скажут, что будто "ВСУ вернулись и мы здесь ни при чем".

Мы же понимаем, что 10 миллионов долларов США просто окажутся у кого-то в кармане. Но это еще больше приближает нашу победу,

– подчеркнул Андрющенко.

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