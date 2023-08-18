Каждый день будут травмировать детей: стены школы в Мариуполе "украсили" цитатами Путина

Цинизм окупантов не знает границ. Они вновь открыли школу, которую сами и разрушили. Украсить ее захватчики решили с помощью цитат Путина. Все в лучших традициях СССР.

На фасаде новооткрытой школы появился рисунок на образовательную тематику. А снизу можно увидеть цитату человека, из-за которого убили тысячи мариупольцев.

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Вместо писателей – цитата террориста

Об этом заявили в Мариупольском городском совете.

В новооткрытой школе в оккупированном городе на стенах расписали цитаты не выдающихся ученых или писателей, а президента страны-террориста Путина. Того, по чьему приказу убивали Мариуполь, кто принес в наш дом войну,

– отмечают в посте.

Стены школы в Мариуполе расписали цитатами Путина / Фото Мариупольский городской совет

В городском совете подчеркивают, что такого рода росписи – насаживание культа, а также русификация города. Следует заметить, что цитата на стене школы – не единственное, связанное с Путиным. Известно, что прежде дети получали тетради с его цитатами.

"Осталось только заставлять детей изучать эти бессмысленные цитаты, как в СССР хором учили высказывания Ленина", – подытожили в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что это издевательство над детской психикой. И что именно так "выглядит увечье российской пропагандой".

Сколько мариупольцев убили россияне