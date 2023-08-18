Каждый день будут травмировать детей: стены школы в Мариуполе "украсили" цитатами Путина
Источник:Мариупольский городской совет
Цинизм окупантов не знает границ. Они вновь открыли школу, которую сами и разрушили. Украсить ее захватчики решили с помощью цитат Путина. Все в лучших традициях СССР.
На фасаде новооткрытой школы появился рисунок на образовательную тематику. А снизу можно увидеть цитату человека, из-за которого убили тысячи мариупольцев.
Читайте также Циническое судилище: в "ДНР" отправили за решетку на 24 года пленных азовцев Артеменко и Романюка
Вместо писателей – цитата террориста
Об этом заявили в Мариупольском городском совете.
В новооткрытой школе в оккупированном городе на стенах расписали цитаты не выдающихся ученых или писателей, а президента страны-террориста Путина. Того, по чьему приказу убивали Мариуполь, кто принес в наш дом войну,
– отмечают в посте.
Стены школы в Мариуполе расписали цитатами Путина / Фото Мариупольский городской совет
В городском совете подчеркивают, что такого рода росписи – насаживание культа, а также русификация города. Следует заметить, что цитата на стене школы – не единственное, связанное с Путиным. Известно, что прежде дети получали тетради с его цитатами.
"Осталось только заставлять детей изучать эти бессмысленные цитаты, как в СССР хором учили высказывания Ленина", – подытожили в сообщении.
В горсовете подчеркнули, что это издевательство над детской психикой. И что именно так "выглядит увечье российской пропагандой".
Сколько мариупольцев убили россияне
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин 24 Каналу рассказал о военных преступлениях, совершенных Россией. По его словам, страна-агрессор пытается скрыть реальное количество жертв.
- Следует понимать, что точной цифры никто не знает. В прошлом году мэр Мариуполя говорил, что речь идет о 22 тысячах жителей, убитых россиянами. Впрочем, этот подсчет вели только к середине марта 2022 года.
- А разные оценки свидетельствуют о том, что в городе могло погибнуть около 100 тысяч человек. И эту цифру, как бы она ни ужасала, могут обосновать.
- Для этого Забавин привел в пример ракетные удары по Умани или Днепру. Во время них погибли 23 и 46 человек соответственно. Россияне, когда атаковали Мариуполь, попали в более тысячи подобных домов. И тогда не было никаких возможностей спасать попавших под завалы.