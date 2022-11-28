"У мене немає дому": в ночном Мариуполе звучит украинская музыка – видео до слез

В разрушенном Мариуполе до сих пор живут люди. Большинство из них потеряли родные дома и перебрались в уцелевшие. В сети обнародовали видео, как кто-то из мариупольцев слушает песню "У мене немає дому".

Видео из ночного Мариуполя пробирает до слез. Ведь слова из песни стали действительностью – многие мариупольцы потеряли свои дома, а их родной город россияне превратили в руины.

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Несокрушимые мариупольцы слушают украинскую музыку

Видео с места происшествия опубликовал мариупольский журналист Николай Осыченко. Он скрыл имя автора видео, чтобы не подвергать ее опасности. На кадрах видны многоэтажки, в которых кое-где включен свет. Во дворе громко раздается украинская песня группы "Один в каное" "У мене немає дому".

В Мариуполе слушают щемящую украинскую песню: видео

Вы слышите? Лежу и слушаю – во дворе играет,

– сказала женщина.

На фоне было слышно, что кто-то из мариупольцев подпевает.

Последние новости из оккупированного Мариуполя

Российские захватчики пытаются сделать все, чтобы закрепиться на оккупированных территориях и промывают мозги даже молодому поколению. Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в местных школах оккупанты ввели правило – начинать день с гимна государства-агрессорки и так называемой квазиреспублики "ДНР". Кстати, даже коллаборанты, работающие в учебном заведении, были против этого, однако российские военные пригрозили им лишением зарплат.

21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в Мариуполе сняли российский флаг-тряпку, висевший на площади Свободы. В символический день местные продемонстрировали свое отношение к российским оккупантам, в который раз засвидетельствовали, что являются гражданами Украины и не собираются повиноваться оккупационному режиму.

Также стоит упомянуть слова американского генерала Бена Ходжеса, который считает, что Вооруженные Силы Украины смогут уволить Мариуполь уже в январе. В то же время, прогноз мэра Андрющенко такой же оптимистичный – он уверен, что деоккупация состоится до весны 2023 года.

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