В Мариуполе усиленно работают мобильные крематории: какие районы зачистили
Источник:телеграм-канал Людмила Денисова
Геноцид украинского народа, ежедневно совершаемый Россией, получает все новые показания. Одним из них является усиленная работа мобильных крематориев в Мариуполе.
По данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших.
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В каких районах Мариуполя произвели зачистку
Пока известно, что российские войска почти завершили зачистку от тел в:
- Левобережном районе,
- районах частной застройки "Парковый" и "Новоселовка",
- центральных улиц.
Сообщается, что крематорий решисты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра "Метро". Большие холодильники промышленных складов оккупанты используют для хранения тел,
Такие действия российской армии подпадают под определение преступления "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда,
– пишет Денисова.
Раньше мы рассказывали, что всю грязную работу по зачистке города россияне передали коллаборантам. Контролирует эту ужасную работу самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко.
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