Влиятельное американское издание New York Times опубликовало статью о том, как Путин был готов помочь Трампу на выборах и какую плату хотел за это получить. Речь идет о так называемом "Мариупольском плане".

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что Трамп не был самым комфортным президентом для украинцев, но он не принял предложение Путина.

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Какая роль Путина в глобальной политике

Давидюк отметил, что Владимиром Путиным сейчас пользуются и выбрасывают. Такая роль в глобальной политике сейчас отведена главе Кремля.

А сейчас нам говорят – согласитесь. А почему мы должны соглашаться этому старому албанскому презервативу? Нет, не будем. Мы его уничтожим, выбросим и все,

– заявил политолог.

По его словам, так же и Дональд Трамп по отношению к Путину. То же касается и экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта, которым экс-президент США попользовался 2 недели и выбросил. В то же время все путинские прокладки до сих пор пытаются осуществлять свою деятельность.

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Почему Трамп не пошел на этот план

Давидюк подчеркнул, что к Трампу можно по-разному относиться, но он является лидером ультраправых в этом случае. Он не был самым комфортным президентом для украинцев, но он не привел к предательству, которого хотел Путин.

Я думаю, что Трамп, воспользовавшись Путиным, понял, что это не самый удобный, но и не самый плохой балканец, который был у него в его жизни, и, в принципе, он этим был доволен.

– сказал политолог.

По его словам, понятно, что Путин сейчас злой и ищет новых Трампов, но Украина ему этого не позволяет. Наша страна сейчас ведет такую политику, что сыграть в простую комбинацию типа "мы вам чернуху на твоего конкурента, а вы нам сдадите Украину" – этого уже нельзя.

Он подчеркнул, что Украина сейчас субъективировалась очень сильно и просто так этот размен уже не проведешь не то, что в США, но даже внутри Республиканской или Демократической партий.

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