Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що Трамп не був найкомфортнішим президентом для українців, але він не пристав на пропозицію Путіна.

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Яка роль Путіна в глобальній політиці

Давидюк зазначив, що Владіміром Путіним нині користуються та викидають. Така роль зараз відведена главі Кремля у глобальній політиці.

А зараз нам кажуть – погодьтеся. А чому ми повинні погоджуватися цьому старому албанському презервативу? Ні, не будемо. Ми його знищимо, викинемо й усе,

– заявив політолог.

За його словами, так само і Дональд Трамп щодо Путіна. Те ж стосується і екскерівника штабу Трампа Пола Манафорта, яким експрезидент США покористувався 2 тижні та викинув. Водночас усі путінські прокладки й досі намагаються здійснювати свою діяльність.

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Чому Трамп не пішов на цей план

Давидюк наголосив, що до Трампа можна по-різному ставитися, але він є лідером ультраправих у цьому випадку. Він не був найкомфортнішим президентом для українців, але він не призвів до зради, якої хотів Путін.

Я думаю, що Трамп, покористувавшись Путіним, зрозумів, що це не найзручніший, але й не найгірший балканець, який був у нього в його житті, й, у принципі, він цим був задоволений,

– сказав політолог.

За його словами, зрозуміло, що Путін зараз злий та шукає нових Трампів, але Україна йому цього не дозволяє. Наша країна нині веде таку політику, що зіграти в просту комбінацію на кшталт "ми вам чорнуху на твого конкурента, а ви нам здасте Україну" – цього вже не можна.

Він наголосив, що Україна зараз суб'єктивізувалася надзвичайно сильно й просто так цей розмін уже не проведеш не те, що в США, а й навіть усередині Республіканської чи Демократичної партій.

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