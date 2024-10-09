В бою против российских оккупантов погиб Герой из Львовщины Марьян Химич

На фронте во время боевого задания получил тяжелое ранение украинский военный Марьян Химич. К сожалению, спасти Героя со Львовщины не смогли.

Боец умер в результате тяжелого ранения. У него осталась большая семья – мать, братья и сестры.

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Что известно о гибели воина

Опять печальная весть поступила в Сокальскую общину с фронта. В результате ранения, полученного во время выполнения боевого задания, умер Герой Марьян Химич 21 января 1977 года рождения,

– рассказали в городском совете.

Там отметили, что Марьян Химич был стрелком 1 стрелкового отделения, 2 стрелкового взвода, 2 стрелковой роты воинской части А7401. Он получил ранение в результате минометного обстрела в бою возле села Старица Чугуевского района Харьковской области.

Военный защищал Украину летом 2023 года, нес службу в различных воинских частях.

Выражаем соболезнования матери Надежде Ивановне, братьям, сестрам, всей семье. О дате прощания с Марьяном, чин похорон сообщим дополнительно,

– отметила Сокальский городской совет.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и собратьям Героя. Вечная слава, почет и честь Герою!