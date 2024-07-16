Безуглую внесли в базу "Миротворец": за что нардеп "загремела" туда

Народный депутат Марьяна Безуглая, известная публичной критикой в отношении командования Вооруженных Сил Украины, попала в базу сайта "Миротворец".

В базе считают, что народный депутат ведет целенаправленную кампанию по дискредитации армии. Поэтому они осуществили соответствующие меры в отношении Безуглой.

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Безуглая попала в базу "Миротворца"

Одна из самых противоречивых личностей в украинском инфопространстве попала в базу "Миротворец". И попала она туда за резкую критику власти, дискредитацию Вооруженных Сил Украины и действия, которые направлены на деморализацию войска.

Ее обвиняют в препятствовании законной деятельности Сил обороны, действиях, направленных на раскол в украинском обществе, а также сознательном распространении информации, содержащей государственную тайну, которую Россия использует для планирования и ведения боевых действий, а также для проведения вражеских ИПСО.

Нардеп, которая сама себя называет "дракониха по году рождения и зеленой по призванию", известна не только противоречивыми инициативами, но и скандальными опросами в соцсетях. Например, она интересовалась у подписчиков, желают ли они смерти народным депутатам, желают ли они, чтобы нардепы текущего созыва сидели в тюрьме и тому подобное.

Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 годы. имеет явные признаки спланированной в интересах российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной кампании,

– говорят в "Миротворце".

К слову, недавно исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA провела исследование, кого больше всего из украинских публичных лиц цитирует российская пропаганда. В список попала и Марьяна Безуглая, которая является постоянным публичным критиком украинского военного командования.