Марьяна Чечелюк из Мариуполя наконец вместе с любимым, которого освободили из плена: щемящие фото

Владислава Андрианова освободили во время последнего обмена пленными. Он боец "Азова" и пережил теракт в Еленовке, россияне присудили ему 25 лет колонии. В бункерах "Азовстали" пара была вместе.

В соцсетях 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марьяна Чечелюк часто писала о любимом, выкладывала совместные фото, сделанные до войны. Также участвовала в акциях Free Azov. В плену она провела 25 месяцев и вернулась в мае – с уверенностью, что любимый уже дома.

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Марьяна Чечелюк показала совместные фото с любимым

В сториз можно увидеть лаконичные фотографии ног и переплетенных рук, однако не только. Например, она выложила фото Владислава, когда он только приехал в Украину. А еще – извещение о том, что любимый вернулся, которое ей прислали. И, конечно, в конце есть совместное фото влюбленных.

Возвращение Владислава Андрианова / Фото из инстаграма Марьяны Чечелюк

Еще стоит упомянуть видео, как девушке пришло письмо от Владислава. Соответствующий ролик она выложила в сториз.

Марьяна Чечелюк читает письмо от любимого: смотрите видео

В июне Марьяна выложила у себя на странице пост со словами, что плен – это не только вторая война, а даже хуже.

Я знаю, что такое быть голодным и не иметь возможности поесть. Я знаю, что такое хотеть пить и собирать слюну, чтобы сделать глоток "воды". Я знаю, что такое умирать от холода и не иметь возможности согреться. Я знаю, что такое жить в страхе и не иметь возможности защититься... Я знаю, что такое верить в спасение, и в то же время умирать от осознания ненужности. Я знаю, что такое желать покончить жизнь самоубийством, но вспоминать, что тебя ждут и ты Должен Жить! Плен – это поле боя, только без оружия, без возможности спастись и Выжить. Плен – хуже войны, Война закончится, а мы можем не успеть уже вернуться...

– говорилось в заметке.

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