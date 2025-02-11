Что известно об американце Марке Фогеле, которого освободили из российской тюрьмы в рамках обмена

США в рамках обмена вернули своего гражданина 63-летнего Марка Фогеля из российской тюрьмы, который отбывал 14-летнее наказание по обвинению в хранении марихуаны. Кого вернули в Россию не указали.

Это рассказали в Белом доме во вторник вечером, 11 февраля. Соответствующую информацию сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X, передает 24 Канал.

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Что известно об освобожденном Марке Фогеле

Известно, что Марк Фогель был задержан российской полицией в 2021 году по прибытии в Москву за хранение медицинской марихуаны, которую, по его словам, ему прописали после операции на спине. Он был осужден через год.

Тогда ему объявили обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В октябре 2022 года его перевели из СИЗО в Москве в колонию, где он должен был отбывать оставшийся срок наказания.

Фогель, его жена Джейн и двое их сыновей переехали в Москву в 2012 году. Мужчина преподавал в англо-американской школе в Москве после работы в посольстве США. Позже учебное заведение закрыли российские власти.

Сам мужчина из города Батлер из штата Пенсильвания, что в США. Он учился в Индианском университете Пенсильвании. Фогель был учителем истории в международных школах Колумбии, Малайзии, Омана, Мексики и Венесуэлы. Сейчас ему 63 года.

Марк Фогель не попал в масштабный обмен летом 2024 года, когда Россия передала 16 политзаключенных, среди которых был и журналист Wall Street Journal Эван Гершкович.

После обмена, в августе 2024 года, мать и сестра выразили возмущение в связи с тем, что он не был включен в этот обмен заключенными. На следующий день после обмена действующий на тот момент президент США Джо Байден выразил надежду, что Фогель будет освобожден.

С момента ареста семья и адвокаты Фогеля добивались от американского правительства признания его "несправедливо задержанным", что открыло бы широкие дипломатические каналы для переговоров о его освобождении и предоставило ему доступ к лучшему медицинскому обслуживанию в российской тюрьме.

И уже в декабре 2024 года Госдепартамент США признал Фогеля "несправедливо задержанным". А во вторник, 11 февраля 2025 года США добились его освобождения из российской тюрьмы. СМИ сообщали, что самолет, на борту которого находился Фогель, вылетел из Москвы в 20:25.

Напомним, для возвращения Фогеля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетал в Россию. Такой обмен в Белом доме назвали демонстрацией доброй воли со стороны россиян.