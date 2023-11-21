Житель Москвы – 23-летний Марк – застрелился в стрелковом клубе. Причиной стала повестка. Парень не хотел идти на войну России с Украиной.

Инцидент произошел в клубе "Выстрел". Перед смертью парень написал записку друзьям, в которой заявил, что не хочет сражаться.

Обратите внимание "Возмездие за 128": "Мадяр" заявил, что ВСУ накрыли огнем вражескую 810 бригаду во время награждения

В повестке было указано, что Марк должен прийти в военкомат с вещами уже 21 ноября. Друзья парня звонили в "Выстрел" и предупреждали, что Марк может покончить с собой. В то же время в стрелковом клубе только посмеялись в ответ.

Момент самоубийства попал на видео. Мы не публикуем его по этическим соображениям.

Потери России

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в войне с Украиной. По состоянию на 21 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 319 820 российских окупантов. Ежесуточно на концерт к Кобзону отправляют сотни захватчиков. Кроме того, "минуснуть" удалось немало оружия и техники врага. Российским оккупантам не удастся реализовать ни один свой замысел. Враг уже проиграл. Украинские защитники освободят все населенные пункты, и вместе с украинским флагом туда вернется безопасность для всех местных жителей.