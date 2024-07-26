Бывший астронавт NASA с уникальным опытом: кто может стать вице-президентом Камалы Харрис

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Экс-президент США и бизнесмен Дональд Трамп уже занимается подбором кадров: вице-президентом он выбрал Джей Ди Вэнса, который может обрезать Украине финансирование и попытаться принудить к перемирию с врагом, а советником может стать Илон Маск.

Камала Харрис, действующая вице-президент США, которая заменила кандидатуру Джо Байдена среди демократов, тоже ищет себе людей на должность "правой руки". Среди них – бывший астронавт NASA и командир космического шаттла Марк Келли.

24 Канал объясняет, кто может стать вице-президентом при каденции Камалы Харрис, вероятной первой женщины-президента США.

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Астронавта – в вице-президенты

В короткий список кандидатов в вице-президенты, по данным Arizona Republic, от Камалы входят семь человек. Среди них:

бывший астронавт NASA и командир шаттла Марк Келли;

губернатор Северной Каролины Рой Купер;

губернатор Мичигана Гретхен Уитмер;

губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Келли, 60-летний сенатор от Аризоны, уже долгое время является сторонником Харрис и Байдена. После отказа Джо Байдена от участия в выборах, Келли поддержал Камалу Харрис в заявлении на своей странице в X. По словам экс-астронавта, он "не может быть более уверенным", что нынешняя вице-президент – правильный кандидат, чтобы победить Дональда Трампа в ноябре.

В случае избрания Харрис на пост президента Келли станет первым бывшим астронавтом, который займет должность вице-президента – позицию, которую традиционно контролирует именно космическое агентство.

По мнению экс-посла Украины в США Валерия Чалого , в Белом доме, если Харрис займет кресло президента, останется Джейк Салливан, который сейчас занимает должность советника Байдена по нацбезопасности. Он останется, потому что является приближенным к Хиллари Клинтон. Когда она была Госсекретарем, Салливан сопровождал ее в международных визитах.Также к команде Харрис может присоединиться Майк Карпентер, который сейчас работает с Байденом. Он как раз вернулся из Вены, где был послом США в ОБСЕ, а сейчас имеет должность старшего советника по региону.

Пока астронавт не комментировал охотно свое включение в список потенциальных вице-президентов. Он лишь заявил, что победа женщины – важнее его должности.

Это не про меня. Я буду сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для убеждения, что ее выберут. Мы не можем повторить ситуацию, что происходила с 2016 по 2020 год,

– отметил Келли в разговоре с ABC.

Демократы считают Келли одним из лучших кандидатов в вице-президенты благодаря его уникальному опыту: и военно-морской пилот и капитан, и астронавт NASA, а также сторонник контроля над распространением оружия после случая с его женой в 2003 году, когда она едва не погибла.



Келли с женой / Фото TED

Келли ушел в отставку из NASA и Военно-морского флота после того, как в 2011 году во время стрельбы в магазине в Тусоне его жена Габриэль Гиффордс была ранена. Тогда погибли еще шесть человек. Гиффордс получила тяжелую инвалидность.

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Почему Келли?

Самым умным выбором Харрис на должность вице-президента был бы именно сенатор Марк Келли из Аризоны, считает политический обозреватель Washington Post Карен Тумулти. Келли имеет историю побед в выборах в Сенат Аризоны на вакантную после смерти Джона Маккейна должность в 2020 году, в 2022 году он опередил на 5 пунктов ультраправого республиканца-конспиролога, сторонника Трампа – Блейка Мастерса.

Выбор Келли, которому 60 лет и который является почти ровесником Харрис, помог бы ей обезопасить себя в тех направлениях, где она может быть уязвимой. В частности, это вопрос иммиграции. Кампания Трампа уже ясно дала понять, что эта тема будет направлением атаки на Харрис,

– пишет Тумулти.

До недавнего времени Келли критиковал нерешительную позицию демократов в отношении мигрантов из Мексики – вопрос, на котором спекулируют республиканцы, в частности противопоставляя его помощи Украине. В то же время Келли "стыдит" республиканцев за то, что их цель – не решить проблему, а получить политические баллы, пишет обозревательница.

Когда я впервые попал в Вашингтон, мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что есть много демократов, которые не понимают проблему южной границы, и много республиканцев, которые просто хотят говорить об этом, а не что-то делать. Мой подход – в том, чтобы достичь прогресса в этом вопросе в соответствии с нашей этикой и ценностями, не демонизируя людей,

– приводит Тумулти цитату Келли от 2022 года.

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Что известно об астронавте-сенаторе

У Марка есть брат-близнец Скотт, также астронавт. В 1996 году NASA выбрало Марка и Скотта пилотами шаттлов, того же года они присоединились к отряду астронавтов агентства.

Келли был пилотом четырех миссий – STS-108 "Эндевора" в 2001 году, STS-121 "Дискавери" в 2003 году, STS-124 "Дискавери" в 2008 году и STS-134 "Эндевора" в 2011 году. Это была предпоследняя миссия шаттлов.

21 июня 2011 года Келли объявил об увольнении из отряда астронавтов NASA и ВМС США с 1 октября. Причина – потребность его жены в уходе после стрельбы в Тусоне.

До старта политической карьеры Келли занимался писательством. В 2011 году Келли и его жена Габриэль Гиффордс написали книгу "Гэбби: история мужества, любви и стойкости" об истории покушения и выздоровления женщины. Вторая книга Келли Mousetronaut: Based on a (Partially) True Story 2012 года – детская книга о мыши-астронавте стала бестселлером года по версии New York Times. В 2014 году Гиффордс и Келли написали вместе еще одну книгу – "Достаточно: наша борьба за безопасность Америки от насилия с оружием".

В 2015 году Келли и Марта Фриман стали соавторами книги Astrotwins: Project Blastoff, вымышленной истории о близнецах Скотте и Марке, которые строят космический корабль на заднем дворе дома своего дедушки. Марк посвятил эту книгу своему брату Скотту.



Марк и Скотт Келли / Фото NASA

В январе 2013 года Келли и Гиффордс основали комитет политических действий "Американцы за ответственные решения" на все ту же проблематику – использования оружия. Шесть лет спустя, 12 февраля 2019 года, Келли объявил, что будет баллотироваться как демократ на внеочередных выборах 2020 года в Сенат США в Аризоне. Келли стал четвертым астронавтом, избранным в Конгресс.

Близнец Марка, Скотт, который уволился из NASA в 2016 году, сейчас поддерживает Украину. Во время полномасштабного вторжения он собрал 500 тысяч долларов для поддержки украинцев. В октябре 2022 года Скотт стал послом проекта UNITED24.