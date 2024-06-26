Большой друг Украины: какой курс может взять новый генсек НАТО Марк Рютте

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 июня стал новым генсеком НАТО. До сих пор он прилагал много усилий, чтобы Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России в Украину военно и финансово поддержали наше государство. Вероятно, на новой должности он продолжит свою проукраинскую политику.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Нидерланды за время войны сделали для Украины очень много. Несмотря на отсутствие необходимого количества оружия, там искали пути, чтобы получить все необходимое. Он отметил, что именно Марк Рютте был двигателем этих усилий для нашего государства.

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Рютте поддерживает Украину

По словам Александра Мусиенко, новый генсек НАТО очень трудолюбивый и энергичный. Его политическая деятельность в Нидерландах имела положительные последствия для укрепления оборонной способности Украины.

Он (Марк Рютте – 24 Канал), однозначно, поддерживает Украину и осуждает Владимира Путина,

– отметил военный эксперт.

Находясь на посту премьер-министра Нидерландов, Рютте решал, как его государство должно взаимодействовать с Украиной. Однако, по мнению Мусиенко, на посту генсека НАТО, ему придется договариваться с 32 членами Альянса и часто идти на противоречивые компромиссы.

Там есть Словакия, Венгрия и другие государства, чьи позиции не всегда будут совпадать со взглядами Рютте и всех проукраинских стран,

– сказал он.

Рютте умеет искать компромиссы

Военный эксперт, считает, что новоизбранный генсек НАТО умеет удачно искать компромиссы, однако ему придется учитывать позиции других членов Альянса.

Марк Рютте уже договорился с Виктором Орбана, чтобы тот не блокировал решение по военной миссии НАТО для Украины при условии, что Венгрия в ней не будет участвовать. Он уже убедил Орбана. Это положительная тенденция, она означает, что в НАТО будут искать компромиссные решения, но так, чтобы они не были вопреки украинским интересам,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Он добавил, что назначение Рютте станет новым важным этапом для НАТО. Альянс, кроме противодействия России и поддержки Украины, должен наращивать собственную оборонительную способность.