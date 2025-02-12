Новая стратегия НАТО и США: мир для Украины без Минских соглашений, Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новая администрация президента США поддерживает принципы Альянса по установлению прочного мира в Украине после войны. Он подчеркнул, что в международных переговорах не должно быть повторения Минских соглашений.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции. Он также отметил важность совместных усилий НАТО и новой администрации президента США по обеспечению стабильного и прочного мира в Украине после завершения полномасштабной войны.

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НАТО и США будут гарантировать прочный мир для Украины

Рютте отметил, что между обеими сторонами существует четкая координация на всех уровнях, а результаты этих переговоров должны гарантировать стабильный и надежный мир. По словам Рютте, на этой неделе ожидается посещение Европы высокопоставленными американскими чиновниками, в частности для участия в конференции по безопасности в Мюнхене.

И есть совпадение взглядов, что мы должны убедиться, во-первых, что Украина окажется в лучшей возможной позиции для начала переговоров, и, во-вторых, убедиться, что независимо от того, что выйдет из этих переговоров, и когда это произойдет, мы должны быть уверенными коллективно и коллективно гарантировать, что то, что выйдет из этого, будет прочным,

– сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Альянс и США согласны: никаких повторений того, что произошло с Минскими соглашениями не должно быть.