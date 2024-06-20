Дал Украине F-16, Patriot и миллиарды евро: биография Марка Рютте – будущего генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выходит из гонки за пост генерального секретаря НАТО. Теперь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте остался единственным кандидатом.

Новым генсеком НАТО Рютте может стать уже в июле. Политик давно известен своей большой приверженностью к Украине. 24 Канал рассказывает основные моменты из его биографии.

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Биография Марка Рютте: молодые годы

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года. Его отец занимал высокий пост в Голландской Ост-Индии, мать работала секретаршей, при этом была из состоятельной семьи. Марк был самым маленьким ребенком в семье, всего детей у Исаака Рютте было аж семеро. От первой жены – Петронелли Эрманны Дилинг – трое. Она умерла в 1945 году в японском концлагере в оккупированной Индонезии (тогда была колонией Нидерландов).

Впоследствии Исаак Рютте по протестантской традиции женился на младшей сестре умершей жены – Эрмине Корнелии. От этого брака родились еще 4 детей. Самым младшим был Марк. Он родился в Гааге, куда перебралась семья Рютте в 1950-е после того, как новая власть в Индонезии национализировала нидерландские компании.

После окончания гимназии Марк Рютте серьезно рассматривал поступление в консерваторию, поскольку очень любил играть на фортепиано, но впоследствии изменил планы и поступил на исторический факультет всемирно известного Лейденского университета.



Марк Рютте (слева) в юности / Фото ftm.nl

После завершения учебы в 1992 году молодой историк решает пойти в бизнес и устраивается на работу в глобальную корпорацию Unilever (один из мировых лидеров на рынке бытовой химии) как менеджер по персоналу в одном из региональных отделений. При этом он продолжает учительствовать в местной школе, проводя уроки раз в неделю (кстати, делает это до сих пор).

Через 5 лет Рютте повысили, а еще через 5 он стал директором по персоналу в операционной компании корпорации. Отметим, что сейчас компания Unilever до сих пор работает в России и является одним из спонсоров войны, однако к Рютте это уже не имеет никакого отношения.

Первые шаги Рютте в политике

Еще в студенческие годы Рютте начинает карьеру политика: он был председателем молодежного крыла местной Народной партии за свободу и демократию (голландские либералы, официальная аббревиатура партии – VVD). В 1993-м перешел к "взрослой" политике и стал членом исполнительного комитета VVD. На парламентских выборах 2022 года он был одним из лидеров VVD и работал в штабе партии.

На выборах партия Рютте заняла третье место и стала частью правящей коалиции во главе с премьером Яном Балкененде (представлял христианских демократов, партия CDA). Первое правительство Балкененде продержалось лишь 86 дней из-за демарша правых популистов, зато второе правительство Балкененде, сформированное после внеочередных выборов, было более стабильным и успешным.

В нидерландской политике благодаря низкому проходному барьеру и традиционному политическому плюрализму на выборах очень редко кто-то имеет значительное преимущество, зато часто в парламент проходят много политсил, которые имеют небольшие показатели поддержки.В такой ситуации монобольшинство является чрезвычайно редким явлением, а компромиссное коалиционное правительство или даже правительство меньшинства – привычным явлением. Такой расклад сил часто порождал перманентные кризисы, однако на самом деле является защитным механизмом. Последние парламентские выборы в Нидерландах, где победили ультраправые, но не сумели создать коалиции и пока не пошли на уступки, не изменив риторики в отношении Украины, вполне показательны.

Рютте был в проходной части партийного списка в Палату представителей Генеральных штатов (нижняя палата парламента Нидерландов), но решил пойти в исполнительную власть. Он стал частью первого и второго правительств Яна Балкененде, оба раза как государственный секретарь по социальным вопросам и занятости. Он отвечал за страхование, социальное обеспечение, условия труда, а также вопросы миграции. Его главным успехом стало принятие Закона о труде и помощи.



Марк Рютте на велосипеде в Нидерландах / Фото ANP

Марк Рютте и его партия продолжили сотрудничество с коалицией. В третьем правительстве Балкененде Рютте занял пост государственного секретаря по вопросам образования, культуры и науки. Сотрудничество продолжалось до 2006 года, когда Рютте ушел в отставку ради участия в выборах в Палату представителей, где вскоре возглавил фракцию VVD. Тогда же Марк Рютте победил на праймериз Народной партии с результатом более 51% и официально стал ее лидером.

Премьер-министр Рютте

На парламентских выборах 2010 года Народная партия Рютте победила и получила право начать переговоры о создании коалиции и формировании правительства. Переговоры продолжались несколько месяцев и завершились тем, что в октябре Марк Рютте стал премьер-министром, первым от VVD.

Также впервые с 1918 года эту должность получил не представитель христианских демократов или социал-демократов.

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Интересно, что историческая победа стала возможна только благодаря поддержке ультраправого политика Герта Вилдерса (победителя выборов-2023). Впрочем, долго этот союз не продержался – уже в 2012 году Вилдерс спровоцировал правительственный кризис, когда не согласился с планом Рютте по сокращению расходов бюджета на требования ЕС. Рютте подал в отставку и приготовился к новым выборам.



Премьер Нидерландов на церемонии торжественного запуска первой линии газопровода "Северный поток", 2011 год: обратите внимание на выражение лица тогдашнего президента России Медведева и сравните с его нынешней ненавистью к "коллективному Западу" / Фото EPA

Выборы-2012 стали триумфом партии Рютте, она увеличила свое представительство в парламенте и заключила коалиционное соглашение с социал-демократами (PvdA) без какого-либо посредничества трикстера Вилдерса. Так Марк Рютте во второй раз стал премьером.

Рютте и Россия: сбивание MH-17, договоры с Кремлем

В этом качестве Рютте в июне 2013 года стал одним из главных гостей (вместе с Ангелой Меркель) российского бизнес-саммита – Петербургского мирового экономического форума (ПМЭФ). На полях форума Рютте встретился с президентом Путиным, который вернул себе это звание, также были заключены многочисленные договоры и контракты.



Рютте на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге на полях экономического форума, июнь 2013 года / Фото Кремля

Всего через год, после встречи с Рютте в Санкт-Петербурге, Россия, по указанию Путина, начнет агрессию против Украины и собьет пассажирский самолет рейса MH-17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда погибнут 298 человек, 193 из них были гражданами Нидерландов. Это событие станет точкой невозврата в отношениях между Нидерландами и Россией и личным вызовом для Рютте.

Раны от 17 июля 2014 года до сих пор не зажили. Мы объединены с украинцами в нашей скорби, потому что украинцы также сейчас теряют своих родных. Трагедия MH-17 укрепила нашу связь с вами. Мы активно работаем для того, чтобы все виновные в военных преступлениях оказались в трибунале в Гааге. Мир и справедливость должны победить,

– Марк Рютте о неотвратимости наказания россиян за их преступления.

Второе правительство Рютте отработало все отведенные 4 года, что было впервые для Нидерландов в 21 веке. На выборах-2017 партия Рютте также была среди лидеров и после переговоров о создании широкой коалиции он в третий раз стал премьером Нидерландов. Главным вызовом третьего срока Рютте стала пандемия COVID-19, с которой правительство справилось.

"Парень из народа": в Нидерландах любят Рютте

В это время Рютте стал героем вирусных видео в соцсетях, которые добавили ему репутацию любимца страны и простого человека из народа. Так, он собственноручно вытирал с пола в парламенте разлитый кофе на глазах женщин-уборщиц (явно – мигранток, проблема которых в стране стоит достаточно остро), продолжал преподавать в средней школе в Гааге.



Скриншот из видео, на котором Рютте со шваброй в руках

Кроме того, политик упорно использовал старенькую европейскую Nokia вместо американского "айфона", а также ездил на велосипеде на встречу с королем Виллемом-Александром и на обычном SAAB 9-3 – за покупками. Рютте имеет служебное авто – Audi, но не чурается сам выйти из машины, чтобы поднять шлагбаум. При этом для передвижения в пределах города предпочитает именно велосипеды.



Рютте и индонезийский чиновник Басуки Хадимульджоно демонстрируют общую любовь к кнопочным телефонам Nokia, 2019 год / Фото из соцсетей политика



Рютте ездит к королю на велосипеде / Скриншот

Все это мгновенно попадало в соцсети, становилось вирусным и делало политика еще более популярным.

Из-за Nokia Рютте в 2022 году попадет в скандал, поскольку окажется, что удалял сообщения на телефоне (чтобы освободить память устройства) вместо того, чтобы архивировать их, как того предусматривает закон.Под давлением общественности Рютте вынужден был перейти на смартфон.

Рютте за многие годы у власти не был замечен в коррупции, он до сих пор живет в старенькой квартире в Гааге, как и десятки лет назад, ездит на старой машине и не боится разговоров с простыми людьми, не чурается старых друзей. Он часто носит худи, джинсы и "конверсы". Его легко можно встретить в супермаркете, парикмахерской, на рынке, местной столовой или кафе в Гааге, на пробежке, на пляже с традиционным голландским бутербродом или во время велопрогулки.

Марк Рютте обычно не отказывает в селфи и всегда на позитиве / Фото ANP и из соцсетей политика

"Мистер Нет": спор с Трампом, давление на Польшу и Венгрию

Также Марк Рютте стал чаще обращать внимание на международные события. Его жесткий разговор с президентом Трампом в Овальном кабинете в разгар торговой мини-войны между США и ЕС привлек внимание мировых СМИ к политику из небольшой страны (за это получил от американских СМИ прозвище "Мистер Нет").

Рютте показал себя как большой сторонник Украины и критик России, а также – защитник демократии. Премьер Нидерландов также жестко критиковал Польшу и Венгрию из-за их давления на независимость судебной системы и был инициатором блокирования финансовой помощи этим государствам на уровне ЕС.

Несмотря на успехи на международной арене правительство Рютте настигли проблемы внутренние: в январе 2021 года премьер подал в отставку на фоне скандала вокруг возможного нелегального распределения субсидий по уходу за детьми.

Дальнейшее расследование подтвердило, что обвинения не имело оснований и было фейком, однако Рютте, в соответствии с европейской политической культурой, взял на себя ответственность за кризис. На выборах-2021 партия Рютте и сам политик получили кредит доверия от избирателей и победили. Рютте провел новые коалиционные переговоры и в четвертый раз стал премьером.

Локомотив помощи Украине

Главным вызовом для 4-го правительства Рютте стало российское вторжение в Украину. Нидерланды и их премьер с первых часов агрессии поддержали Украину и очень много сделали для предоставления ей политической, финансовой и вооруженной помощи.

Марк Рютте стал одним из лоббистов Украины и активно помогал ее интеграции в ЕС и НАТО.



Марк Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине, июнь 2024 года / Фото ОП

Нидерланды предоставили Украине оружия и финансовой поддержки на миллиарды евро, также Марк Рютте согласовал предоставление Украине систем PATRIOT и самолетов F-16. Кроме того, Нидерланды и Рютте активно поддерживают позицию Украины относительно наказания России за военные преступления. Возможно, будущий суд над российскими преступниками пройдет именно в родном городе Марка Рютте – Гааге.

У нас будут самолеты от Нидерландов. Мы благодарны за это. И ожидаем в этом году первую часть этих самолетов. И второе, на что бы обратил внимание, как уже сказал Марк, это тот трек, к которому не все страны пока присоединились, а Нидерланды здесь показали свои лидерские позиции, – это ответственность и спецтрибунал. Я считаю, что это очень крепкие стороны этого соглашения,

– президент Зеленский 1 марта 2024 года о роли Нидерландов и лично Марка Рютте.

1 марта 2024 года Марк Рютте прибыл в прифронтовой Харьков, где вместе с президентом Зеленским заключил большое долгосрочное соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами, которое предусматривает предоставление Украине помощи в размере 2 миллиардов евро в год.

Несмотря на постоянную атмосферу угроз и неопределенности, харьковчане продолжают жить, город живет дальше. Словами невозможно преодолеть такого диктатора как Путин. Задача, которая стоит перед союзниками Украины, четкая: делать все, что можно, чтобы Украина могла защититься, чтобы сдержать экспансионизм Путина... Мы стоим рядом с Украиной, бок о бок. Мы продолжаем оказывать прямую военную, финансовую и гуманитарную поддержку и продолжим искать другие способы, каким образом мы можем помочь,

– Марк Рютте, 1 марта 2024 года, Харьков.

Без всяких сомнений, Марк Рютте продолжит политику поддержки Украины в случае избрания его новым генсеком НАТО. Сейчас его каденция на посту премьера Нидерландов завершается – на парламентских выборах осенью 2023 года он и его партия проиграли, а победу праздновали правые во главе с Гертом Вилдерсом.

Вилдерс оказался слишком токсичным и ни одна из политических сил не изъявила желания сотрудничать с ним, пока тот не проведет работу над ошибками и не осознает ошибочность некоторых своих предпочтений.

Визит Марка Рютте в Харьков, 1 марта 2024 года / Фото ОП

Курс на Брюссель

За время, когда процесс продолжается, Рютте оставался премьером в статусе исполняющего обязанности. Но "воспитательная работа" не могла быть вечной – летом 2024 года Вилдерс согласился на компромиссы и отказался сам от премьерского кресла. В этой ситуации Рютте решил пойти "на повышение" и стал кандидатом в генсеки НАТО.

Так, кстати, в свое время сделал действующий генсек норвежец Йенс Столтенберг, который сменил Осло на Брюссель.

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Сейчас Рютте ведет переговоры и ищет голоса в свою поддержку. Показательно, что его кандидатуру уже одобрил венгерский премьер Виктор Орбан, который считался "главным боссом" на пути к выдвижению.

Напомним, что для избрания необходимо согласие всех 32-х членов НАТО, а Венгрия здесь традиционно "выкручивает руки" и ставит собственные условия. Еще раньше кандидатуру Рютте поддержал турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который вынужден был забыть дипломатический конфликт его страны с Нидерландами.

В 2015 году турки, возмущенные российскими бомбардировками Сирии решили отомстить российским дипломатам, но спутали флаги России и Нидерландов (они действительно похожи, есть версия, что царь Петр Первый украл идею флага Соединенных провинций и так возник флаг Российской империи) и напали на консульство Нидерландов в Стамбуле. После этого страны обменялись дипломатическими выпадами, а апогея скандал достиг в 2017 году, когда Нидерланды не пустили к себе турецких чиновников, запретили самолету турецкого премьера садиться в Роттердаме (турки снова решили отомстить и хотели устроить акты телефонного террора против полицейского участка города, но позвонили в американский город Роттердам в штате Нью-Йорк).Далее Эрдоган выгнал из Турции посла Нидерландов, голландцев назвал фашистами и обвинил в геноциде в (внимание!) Сребренице. Его оппонентом в этом дипломатическом конфликте был нидерландский премьер Рютте – он уверенно держал удар, но впоследствии призвал к примирению. Благодаря этому рейтинги Рютте в Нидерландах взлетели до небес и стали одной из причин победы партии премьера на выборах. Впрочем, за 7 лет и этот забавный, но очень обидный для Эрдогана эпизод был забыт.

Также, похоже, что Рютте нашел аргумент для других государств, которые сомневались. СМИ говорят, что это Словакия и Румыния.

Станет ли Марк Рютте новым генсеком НАТО, будет известно уже во время Саммита Альянса, который пройдет 9 – 11 июля 2024 года в Вашингтоне. В случае избрания, Рютте уже осенью вступит в свои полномочия, а господин Столтенберг наконец уйдет на пенсию, которую он очень ждал, но дважды был вынужден продолжить свою службу. Сейчас он может быть вполне спокойным, ведь, похоже, надежного преемника найдено.

Также может быть спокойной и Украина – Рютте абсолютно точно продолжит курс на поддержку нашего государства, который проводил и Столтенберг. Возможно, именно при каденции Рютте Украина станет полноправным членом НАТО. По крайней мере будем надеяться, что голландец сделает для этого все возможное.