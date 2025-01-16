Выступление Рубио на самом деле очень оптимистично для Украины

Он выступал на слушаниях в Конгрессе. Его должны утвердить и ставят вопросы. Почему-то в США не принято голосовать за человека, не поставив ему эти вопросы предварительно. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Рубио много чего говорил и вызвал волну возмущения в украинском интернете. Но почему-то не цитируют ключевого из того, что он сказал. Вот прямая цитата:

"Цель Путина сейчас заключается в том, чтобы получить максимальное влияние, чтобы он мог фактически навязать Украине нейтралитет, восстановиться и напасть снова через 4 – 5 лет. Я думаю, что это не тот результат, который кто-либо из нас поддержит".

Эта фраза делает выступление Марко Рубио очень оптимистичным. Для Украины. Она показывает, что при всех вербальных особенностях команды Трампа, а особенно Маска и Ко, они до сих пор остаются именно на нашей стороне. Что не мало, учитывая очень плохие ожидания от победы Трампа.

О чем речь? Вы можете верить или не верить в успешные переговоры, но это в любом случае позитивная новость.

Если мы верим, что переговоры возможны и Путин действительно понимает, что часы убегают и ему надо выходить из войны, то ключевым для нас является именно вопрос гарантий безопасности. Они должны обеспечить устойчивое развитие и отсутствие большой угрозы новой войны.

Конечно, мы всегда должны быть готовы. Но если мы будем готовы, то вероятность нападения должна быть низкой. Наличие таких гарантий безопасности сделает возможным приход инвесторов, а значит и экономический рост. Собственно, именно гарантии безопасности должны обеспечить ту самую готовность.

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Так вот, в условиях, когда переговоры реалистичны, ключевыми темами становятся именно гарантии безопасности. Думаю, в Украине осталось очень мало мечтателей, которые до сих пор верят в ближнюю перспективу или кофе в Крыму, или выхода на границы 1991 года. По-настоящему фокус сейчас именно на теме гарантий безопасности.

Рубио понимает истинную цель Путина

Для нас является приоритетным, чтобы любые требования капитуляции, которые сейчас поступают от России, были неприемлемыми для американцев. Чтобы никто из Вашингтона и не думал давить на Украину, чтобы мы выполняли прихоти Путина. Важно, чтобы в США понимали, что приоритет – получения устойчивых гарантий, насколько это возможно, что Путин не вернется через несколько лет. Да, лучшей гарантией было бы НАТО, но здесь, к сожалению, любые ожидания быстрого вступления нереалистичны.

Главное – не пойти на условия Путина. На капитуляцию. Выступление Рубио подтверждает, что этого не будет. И что требования капитуляции от Путина неприемлемы.

Если мы не верим в результативные переговоры, то это тем более положительное выступление. Оно означает, что вина за провал переговоров будет возложена именно на Путина, потому что он будет требовать капитуляции. Того, что является неприемлемым не только для Украины, но и для США. Для нас это важно, потому что это должно сохранить поддержку со стороны США в войне. Важно, чтобы и Путин это сейчас знал и осознавал.

Это уже само по себе является фактором, который увеличивает вероятность отвержения россиянами своих безумных требований. Можно сколько угодно хейтить американцев за то, что дали мало танков, или не дают все, что мы хотим, но без поддержки США и без консолидирующей роли США в начале полномасштабного вторжения мы были бы сейчас в совсем другой позиции. И в военном отношении. И экономически. Поэтому и сохранение этой поддержки является приоритетом.

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А еще важно, что Рубио понимает истинную цель Путина – агрессора интересуют не Бахмут или Покровск. Его интересует вся Украина. Выступая против вступления Украины в НАТО, выступая против военной поддержки, Путин просто хочет оставить для себя надежду оккупировать Украину в будущем.

И так, в мире будет больше хаоса ближайшие 4 года. И да, Маск делает то, чему мог бы позавидовать Коломойский в свои лучшие годы. Но это не значит, что для нас все пропало. Выступление Рубио это только подтверждает.