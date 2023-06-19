Невероятно: украинцы собрали 6 миллионов гривен на ударные дроны для 47-й бригады за 2 часа

Украинцы продолжают поражать своей сплоченностью и желанием помочь. Так, они за считанные часы закрыли сбор, который открыл Валерий Маркус.

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" объявил о сборе. Валерий Маркус заявил, что его бойцам необходимо 3 – 4 миллиона гривен для покупки ударных дронов.

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Сбор закрыли за считанные часы

О самом сборе он написал в своем телеграме около 12:30.

За время штурмов мы потеряли немало наших дронов, а это серьезно чревато ухудшением системы управления боем,

– отметил он.

Валерий Маркус отметил, что необходимы 3 – 4 миллиона гривен, чтобы купить утерянные дроны. Он подчеркнул, что дефицит "птичек" может стоить жизни нашим защитникам.

Призыв сержанта украинцы мгновенно поддержали. В считанные часы они собрали необходимую сумму. Около 15:00 говорилось о 6 миллионах гривен, но на этом наши земляки не остановились.

Я написал самый маленький минимум – 3 – 4 миллиона, побоявшись, что если напишу реальную сумму, то она всех отпугнет. Я думал, что большие суммы собирать на армию сложно. Если вы продолжите в таком же темпе, то мы вскоре закроем вопросы с нашей ротой ударных БПЛА,

– отметил он.

По словам Валерия Маркуса, на месяц работы его подразделения необходимо 6 – 7 миллионов гривен. Интересно, что по состоянию на 15:40 удалось собрать целых 10, а на 19:50 – 12,7 только на банке в monobank.

Сержант поблагодарил каждого за помощь. Если же вы тоже хотите присоединиться к поддержке "Магуры", то переходите за ссылкой и донатьте.

Напоминаем, что ваши донаты и поддержка наших защитников конвертируются в освобожденные территории и уничтоженных оккупантов. Айда знакомиться с актуальной статистикой потерь врага.

Уже более 220 тысяч "пакетов"

Утром в Генштабе ВСУ опубликовали данные о потерях врага в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 220 450 российских захватчиков. А за прошедшие сутки на тот свет отправили 630 бойцов.

Кроме того, в металлолом превратили немало техники так называемой "второй армии мира". Речь идет о 3 989 танках, 7 735 боевых бронированных машинах, 3 865 артиллерийских системах, 610 РСЗО, 370 средствах ПВО, 314 самолетах и 305 вертолетах.

А еще на балансе вражеского войска стало на 3 383 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 211 крылатых ракет, 18 судов, 6 613 автомобилей и автоцистерн и 526 единиц спецтехники меньше.