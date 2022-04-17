Мародерят и бросают гранаты: оккупанты кошмарят гражданских в одном из округов Боровской общины
Источник:Боровский поселковый совет
Российские захватчики полностью оккупировали Боровскую общину Харьковской области. В некоторых округах сейчас особенно жесткая ситуация.
Представители поселкового совета подчеркивают, что ситуация в населенных пунктах общины развивается по-разному. Но из соображений безопасности названия они не указывают.
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Тяжелее всего – в старостинских округах общины
Там российские оккупанты занимаются мародерством: врываются в пустые дома, забирают дорогие вещи и технику, проводят обыски в других домах. Иногда просто все выносят.
Очевидцы также видели, как россияне бросали гранаты в подвалы мирных жителей.
Были случаи вбрасывания боевых гранат в погребы в домовладениях мирных жителей, – говорится в сообщении.
Напомним, сейчас Боровская община полностью оккупирована. На данный момент там вообще нет мобильной связи и Интернета.
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