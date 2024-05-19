Типичный почерк оккупантов: российские военные грабят дома местных в Волчанске

Российские захватчики не меняют свой почерк, продолжая мародерствовать. Так, войска страны-агрессора грабят дома местных жителей в Волчанске.

Соответствующие кадры засветились в сети. На них ярко видно, как армия врага выносит имущество из дома в Волчанске.

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Мародерство оккупантов продолжается

Российские захватчики еще в начале полномасштабной войны "прославились" тем, что грабили и обворовывали дома украинцев.

Их интересовала техника, унитазы и другие вещи, которыми можно пользоваться в быту. Однако, это далеко не самые экстравагантные "трофеи", которые они воровали. В поле их зрения, как объект, который можно забрать, было даже женское белье украинок, которое российские военные воровали, чтобы "осчастливить" своих жен.

Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения прошло уже более 2 лет, своим привычкам оккупанты не изменяют до сих пор.

Так, в Волчанске на Харьковщине, где сейчас продолжают идти активные боевые действия, камеры наблюдения зафиксировали, как приспешники Путина мародерствуют. На видео видно, что группа оккупантов грабит один из домов, в захваченной ими части города.

К преступлению они подготовились "основательно". Захватчики подогнали автомобиль ко двору, чтобы "вынести" как можно больше.

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