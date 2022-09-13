В Луганской области заметили 300 автомобилей, которые оккупанты украли на Харьковщине

Российские оккупанты "прославились" своим мародерством в Украине на весь мир. Этой тенденции они не оставляют.

В Генштабе подтвердили, что российские оккупационные войска продолжают мародерство. Это еще раз доказали после деоккупации Харьковщины.

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Враг ездит на авто, которые намародерил в Харьковской области

Наши военные отметили, что на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, заметили около 300 гражданских авто. Они в основном с государственными номерными знаками Харьковской области.

Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные. Похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины,

– сообщает Генштаб.

В частности, в городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей и забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Мародерство россиян

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что россияне украли даже фонтаны из временно оккупированного Мариуполя. Один из этих фонтанов они уже установили в Харцызске – это город Донецкой области, оккупированный россиянами еще в 2014 году.

А на заброшенных позициях захватчиков в Херсонской области нашли стиральную машину. Также наши войска обнаружили на брошенных оккупантами позициях и военную технику, и обезображенные пропагандистской символикой автомобили, а также "трофей" – украденную стиральную машину.

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