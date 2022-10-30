Оккупанты снова мародерят в Украине: низость россиян попала на фото

Российские военные не перестают заниматься мародерством на войне в Украине. Очередной факт злодеяний оккупантов зафиксировали украинские воины.

Силы Специальных Операций ВСУ зафиксировали мародерство оккупантов во время разведки местности. На фотографии, которую распространили наши защитники, заметно, как мародерят оккупанты.

Кстати Наверное единственные эйрподсы в Архангельской области: оккупант украл у заместителя мэра Изюма наушники

Оккупанты ограбили мирных людей

Российские военные забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населённых пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленным по улицам среди бела дня.



Как оккупанты мародерят в Украине / Фото ССО

Как россияне занимаются мародерством в Украине

На днях было зафиксировано мародерство российских военных, снова воровавших стиральные машинки. Россияне вытащили стиральную машинку из частного жилого дома и волокли по ее улице. Оккупанты не решились подъехать к дому на военном авто, который спрятали под деревом.

Также в СБУ сообщали, что российские военные в Херсонской области обустроили свои позиции в хлеву. Кроме того, оккупанты в Херсонской области украли унитаз из отделения Новой Почты.

Еще один недавний случай мародерства россиян был зафиксирован в Донецкой области. В освобожденном Лимане оккупанты обокрали дом инстаграм-блоггера Яна Гордиенко.

Бурят привез домой украденную у украинца камеру наблюдения и установил ее прямо в доме. Из-за того, что россиянин не настроил камеру, настоящие владельцы получали из нее изображение и звук.

Российские военные также воруют турникеты. Однако оккупанты не используют турникеты по назначению, в результате чего умирают от потери крови.

Раньше – в окопе оккупантов нашли стиральную машину: смотрите видео