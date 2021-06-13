Освобождение Мариуполя: в городе состоялся Марш украинских сил – фото, видео

В Мариуполе прошел Марш украинских сил. Мероприятие организовали 13 июня по случаю седьмой годовщины освобождения города от российских оккупантов.

Праздничные мероприятия начались на площади Свободы. Там начали Марш украинских сил, в котором приняли участие несколько тысяч участников.

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Кроме этого, уже в 11:00 на проспекте Мира стартовал масштабный марш военной техники – с конечной остановкой на Театральной площади.

После этого состоялся пеший парад защитников Мариуполя. К мероприятиям присоединились, в частности, бойцы "Азова", которые в 2014 году освободили город от захватчиков.

В параде также приняли участие военные части №3057 с оркестром, отряд морской охраны, полицейские, пограничники, 56 ОМПБр и курсанты.

. В операции по освобождению Мариуполя принимали участие 150 бойцов "Азова", 2 роты батальона "Днепр-1", 2 роты Нацгвардии, бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и спецподразделения МВД.

Марш в Мариуполе 13 июня / Фото пресс-службы ООС и "Национального корпуса"

Отметим, что в праздничных мероприятиях в Мариуполе принял участие командир Оперативно-тактической группировки "Восток" полковник Сергей Литвинов.

Участники почтили память погибших в российско-украинской войне и исполнили Гимн Украины. После этого состоялось награждение военных.

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