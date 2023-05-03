Выдерживает до 10 взрывов мин: какую машину используют саперы для разминирования Харьковщины
На территории деоккупированной Харьковщины продолжается работа по разминированию. В этом саперам помогает специальная техника, предоставленная Западными партнерами.
Об этом сообщает 24 Канал. Кроме того, россияне до сих пор постоянно обстреливают территорию области, в частности, попали в здание детского сада в Волчанске.
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Координированная работа саперов и энергетиков
Команды саперов продолжают возвращать жизнь в Харьковской области. В частности, они работают вместе с энергетиками, возвращающими свет на деоккупированные территории. Например, в селе Граково, в 55 километрах от Харькова, на 80% была разрушена отрасль электроэнергии.
Следовательно, энергетики подсказывают саперам на каких участках работать. Разминировать территорию помогает специальная техника "Bozena". Она фактически перемалывает землю и выдерживает взрыв противотанковой мины. Такие случаи уже были.
После того, как саперы обработают участки, энергетики роют траншеи и прокладывают ЛЭП, возвращая свет на деоккупированные территории. В Харьковской области также есть фермер, который создал трактор-разминировщик, и из его огорода постоянно вывозят кучу взрывоопасных снарядов.
Какую машину используют саперы для разминирования в Харьковской области: смотрите видео
Электроэнергия вернется через 2 недели
Начальник Чугуевского района электросетей Андрей Семенов рассказал, что свет возвращается в дома, в которых уже живут люди. Начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев отметил, что пострадали 800 километров ЛЭП.
Работа производится на сложных участках, в кустарниках, в очень сложных условиях. Это очень опасно. Первоначально мы работаем на тех линиях, по которым подается электроэнергия в населенные пункты. Наша задача – дать электричество в каждый дом,
– заметил главный спасатель области.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов спрогнозировал, что электроэнергия вернется примерно через 2 недели. Так что работа по разминированию ведется постоянно. Однако есть еще много территорий, которые фактически покрыты "лепестками", куда ступать очень опасно.
Новости Харьковщины: последние события
- Зарубежные СМИ опубликовали материал о российском военном Валерии Буслове. Он был комендантом Балаклеи и очевидно причастен ко всем зверствам окупантов в городе.
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