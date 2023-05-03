Про це повідомляє 24 Канал. Крім того, росіяни досі постійно обстрілюють територію області, зокрема, поцілили в будівлю дитячого садка у Вовчанську.

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Координована робота саперів й енергетиків

Команди саперів продовжують повертати життя на Харківщині. Зокрема, вони працюють разом з енергетиками, які повертають світло на деокуповані території. Наприклад, у селі Гракове, що за 55 кілометрів від Харкова, на 80% була зруйнована галузь електроенергії.

Отже, енергетики підказують саперам на яких ділянках працювати. Розміновувати території допомагає спеціальна техніка "Bozena". Вона фактично перемелює землю і витримує вибух протитанкової міни. Такі випадки вже були.

Після того, як сапери опрацюють ділянки, вже енергетики риють траншеї та прокладають ЛЕП, повертаючи світло на деокуповані території. На Харківщині також є фермер, який створив трактор-розміновувач, і з його городу постійно вивозять купу вибухонебезпечних снарядів.

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Електроенергія повернеться за 2 тижні

Начальник Чугуївського району електромереж Андрій Семенов розповів, що світло повертається до будинків, у яких уже живуть люди. Начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв зазначив, що постраждали 800 кілометрів ЛЕП.

Робота проводиться на складних ділянках, у чагарниках, у дуже складних умовах. Це дуже небезпечно. Першочергово ми працюємо на тих лініях, якими подається електроенергія в населені пункти. Наша задача – дати електрику в кожен дім,

– зауважив головний рятувальник області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спрогнозував, що електроенергія повернеться приблизно за 2 тижні. Тож, робота з розмінування ведеться постійно. Однак є ще багато територій, які фактично вкриті "пелюстками", куди ступати дуже небезпечно.

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