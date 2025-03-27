Машину пропавших в Литве военных США обнаружили затопленной: поиски солдат продолжаются

Накануне во время учений на полигоне в Литве без вести пропали 4 солдата армии США. Их машину нашли затопленной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

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Поиски пропавших военных США в Литве продолжаются

В Литве нашли бронированный ремонтно-эвакуационный автомобиль, в котором во время учений находились 4 пропавших американских солдат. Так, M88 Hercules обнаружили в водоеме на полигоне.

Поиски военных продолжаются,

– заявили в командовании армии США в Европе и Африке.

Кроме того, отметили, что все солдаты из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Они проводили плановые тактические учения.

Напомним, что накануне четверо американских солдат пропали на полигоне вблизи Пабраде на востоке Литвы, неподалеку от границы с Беларусью. Поиски проводят военные США вместе с вооруженными силами Литвы, правоохранительными учреждениями, а также другими службами.