Машину пропавших в Литве военных США обнаружили затопленной: поиски солдат продолжаются
- 4 солдат армии США пропали во время учений в Литве, их машина найдена затопленной.
- Поиски военных продолжаются, в них участвуют вооруженные силы США, Литвы, правоохранительные учреждения и другие службы.
Накануне во время учений на полигоне в Литве без вести пропали 4 солдата армии США. Их машину нашли затопленной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.
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Поиски пропавших военных США в Литве продолжаются
В Литве нашли бронированный ремонтно-эвакуационный автомобиль, в котором во время учений находились 4 пропавших американских солдат. Так, M88 Hercules обнаружили в водоеме на полигоне.
Поиски военных продолжаются,
– заявили в командовании армии США в Европе и Африке.
Кроме того, отметили, что все солдаты из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. Они проводили плановые тактические учения.
Напомним, что накануне четверо американских солдат пропали на полигоне вблизи Пабраде на востоке Литвы, неподалеку от границы с Беларусью. Поиски проводят военные США вместе с вооруженными силами Литвы, правоохранительными учреждениями, а также другими службами.