Будут удерживать, – военный эксперт оценил силы врага на правом берегу Днепра

Сейчас ВСУ активно бьют по мостам Херсонской области, что фактически отрезает оккупантов от обеспечения. Однако даже несмотря на значительные препятствия, захватчики будут продолжать борьбу за правый берег Днепра.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Константин Машовец. По его словам, российские оккупанты 3 дня назад завели на правый берег Днепра в Херсонской области очень большой конвой с предметами материально-технического обеспечения.

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Удерживать любой ценой

Как пояснил военный эксперт, речь идет о топливе, боеприпасах, запасных частях к технике, продовольствии и прочем. Он отметил, что сейчас там более 150 единиц грузового специального автотранспорта, который перевозит это все.

В то же время он добавил, что российское военное руководство вынужденно переехало на левый берег, поскольку понимает, что коммуникация, особенно в "узких местах", которыми являются мосты, и которые подвергаются огневому поражению ВСУ, в один момент может быть усложнена. То есть, поставка материально-технического обеспечения на этом плацдарме прекратится.

Константин Машовец Военный эксперт Однако, по моему мнению, несмотря на это, командование войск противника будет любой ценой удерживать плацдарм, ведь этот вопрос не военный, а военно-политический.

Усиление российских военных

По словам военного эксперта, всего там около 22-23 батальонно-тактических групп. Часть из них оккупанты умудрились вывезти оттуда, проведя ротацию. Он отметил, что сейчас на этом плацдарме появились подразделения восточного военного округа благодаря стратегической перегруппировке войск противника в южную операционную зону.

Константин Машовец Военный эксперт Основу этой группировки составляют 2 наиболее боеспособных армии этого округа – 35 и 5. В то же время подразделения 35 армии уже появились на плацдарме, поменяв потрескавшиеся БТРы 49 армии южного военного округа.

Усложнение для врага

Машовец также подчеркнул, что все эти подразделения необходимо снабжать материально-техническими поставками. Как он заметил, при условии разрушенных мостов – это можно делать паромами или другими плавсредствами, однако это все осложнения, которые занимают много времени.

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"Более того, если, например, оперируют такими подразделениями, как усиленный батальон, батальонно-тактическая группа, то это очень неудобно, поскольку нужны такие коммуникации, которые позволяют быстро перебрасывать на плацдарм войска, маневрировать", – добавил Машовец.

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