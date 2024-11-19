К сожалению, будут изменения: может ли Маск повлиять на позицию Трампа по Украине

Во время избирательной кампании Дональда Трамп миллиардер Илон Маск был постоянно рядом с ним. Он настолько приблизился к будущему 47-му президенту, что даже присутствовал на разговорах Трампа с иностранными лидерами. В то же время Маск неоднократно негативно высказывался относительно помощи Украине со стороны США.

Профессор политологии Сиракузского университета Брайан Тейлор рассказал 24 Каналу, что неизвестно, удастся ли Маску усилить свое влияние на Трампа. В то же время он уже, вероятно, нашел место для бизнесмена – тот должен возглавить вместе с Вивеком Рамасмави министерство правительственной эффективности.

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Это вызывает беспокойство

Тейлор подчеркнул, что роль Илона Маска очень интересна. На днях на первой полосе The New York Times была статья о чрезвычайно большом его влиянии. Маск почти постоянно присутствовал в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа во Флориде – 24 Канал) рядом с Трампом и его семьей.

Судя по тому, что Маск сказал на своей платформе X, он очень скептически относится к позиции США по помощи Украине,

– напомнил профессор политологии.

Известно, что Starlink (спутниковая система, обеспечивающая доступ к интернету, которую разворачивает компания Маска SpaceX – 24 Канал) сыграл важную роль в защите Украины, и это следует признать. Но если почитать то, что он пишет в интернете, то Маск, по мнению Тейлора, принадлежит к той части Республиканской партии, которая считает, что Украина не должна быть приоритетом.

Поэтому придется посмотреть, имеет ли он влияние на Дональда Трампа по этому вопросу, или другие советники смогут убедить Трампа, что путь США – продолжать стоять рядом с Украиной, которая отстаивает свою территориальную целостность и суверенитет по международному праву против страны-агрессора.

Если позиция США не будет такой и дальше, то мы увидим изменения. Предполагаю, что, к сожалению, будут изменения, с которыми я лично не согласен, но выборы имеют последствия,

– подчеркнул он.

Что касается других возможных назначений Трампа, то Марко Рубио в должности Госсекретаря и Майк Волц в должности советника по нацбезопасности не были бы худшим вариантом для Украины. Ранее они вели себя как "ястребы" по отношению к России. Также они оба голосовали против последнего пакета помощи Украине, который был принят еще в апреле.

Важно создадут ли они группу в будущей администрации Трампа, которая будет настаивать на противостоянии с Россией и продолжении помощи Украине. Или же они пойдут в направлении, по которому хочет двигаться вице-премьер Джей Ди Вэнс. Он говорит, что ему безразлично, что происходит в Украине,

– отметил Брайан Тейлор.

Также кандидат на должность министра обороны США – телеведущий Пит Хегсет – это человек, не имеющий никакого опыта в управлении организации, которую он хочет возглавить. Поэтому, добавил профессор политологии Сиракузского университета, он не подходит для этой должности. Это вызывает беспокойство, когда США имеет большие оборонные обязанности Европе и Азии.

К слову, член Республиканской партии Борис Пинкус считает, что Маск не является сторонником России и он не может давить на Трампа. Бизнесмен работает на будущего президента США, а не наоборот. Кроме того, любая внешняя деятельность Маска контролируется Пентагоном и спецслужбами. Он в этом смысле не является самостоятельным.