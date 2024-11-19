Професор політології Сіракузького університету Браян Тейлор розповів 24 Каналу, що невідомо, чи вдасться Маску посилити свій вплив на Трампа. Водночас він вже, імовірно, знайшов місце для бізнесмена – той має очолити разом з Вівеком Рамасмаві міністерство урядової ефективності.

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Це викликає занепокоєння

Тейлор підкреслив, що роль Ілона Маска дуже цікава. Днями на першій шпальті The New York Times була стаття про надзвичайно великий його вплив. Маск майже постійно був присутній у Мар-а-Лаго (резиденція Трампа у Флориді – 24 Канал) поруч з Трампом і його родиною.

Судячи з того, що Маск сказав на своїй платформі X, він дуже скептично ставиться до позиції США щодо допомоги Україні,

– нагадав професор політології.

Відомо, що Starlink (супутникова система, що забезпечує доступ до інтернету, яку розгортає компанія Маска SpaceX – 24 Канал) відіграв важливу роль у захисті України, і це слід визнати. Але якщо почитати те, що він пише в інтернеті, то Маск, на думку Тейлора, належить до тієї частина Республіканської партії, яка вважає, що Україна не повинна бути пріоритетом.

Тому доведеться подивитися, чи має він влив на Дональда Трампа щодо цього питання, або інші радники зможуть переконати Трампа, що шлях США – продовжувати стояти поруч з Україною, яка відстоює свою територіальну цілісність і суверенітет за міжнародним правом проти країни-агресора.

Якщо позиція США не буде такою і далі, то ми побачимо зміни. Припускаю, що, на жаль, будуть зміни, з якими я особисто не згоден, але вибори мають наслідки,

– наголосив він.

Щодо інших можливих призначень Трампа, то Марко Рубіо на посаді Держсекретаря і Майк Волц на посаді радника з нацбезпеки не були б найгіршим варіантом для України. Раніше вони поводилися як "яструби" щодо сталення до Росії. Також вони обидва голосували проти останнього пакету допомоги Україні, який був ухвалений ще у квітні.

Важливо чи створять вони групу в майбутній адміністрації Трампа, яка наполягатиме на протистоянні з Росією та продовженні допомоги Україні. Або ж вони підуть у напрямку, по якому хоче рухатись віцепрем'єр Джей Ді Венс. Він каже, що йому байдуже, що відбувається в Україні,

– відзначив Браян Тейлор.

Також кандидат на посаду міністра оборони США – телеведучій Піт Гегсет – це людина, яка не має жодного досвіду в управлінні організації, яку він хоче очолити. Тому, додав професор політології Сіракузького університету, він не підходить для цієї посади. Це викликає занепокоєння, коли США має великі оборонні обов'язки Європі та Азії.

До слова, член Республіканської партії Борис Пінкус вважає, що Маск не є прихильником Росії і він не може тиснути на Трампа. Бізнесмен працює на майбутнього президента США, а не навпаки. Крім того, будь-яка зовнішня діяльність Маска контролюється Пентагоном та спецслужбами. Він в цьому сенсі не є самостійним.