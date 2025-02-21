Телеведущий Пирс Морган набросился на Маска за нападки на Зеленского и требование выборов в Украине

Илон Маск присоединился к волне критики президента Зеленского. Он, как и Трамп, требует у президента Украины провести выборы, чтобы подтвердить свой рейтинг. На это отреагировал телеведущий Пирс Морган.

Он раскритиковал Маска за эти нападки на украинского главу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пирса Моргана в X.

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"Почему ты не говоришь ничего негативного о Путине?" – Морган

Морган обратился к Маску и аргументировал, в чем сложность сейчас провести выборы в Украине.

Илон, как могут быть свободные, честные выборы, которые будут отражать волю народа, если 6 миллионов украинцев находятся за пределами страны как беженцы, еще 3,5 миллиона – под незаконной российской оккупацией, действует военное положение (запрет на выборы), а Путин бомбит их?

– высказался телеведущий.

Он добавил, восхищается многими вещами, которые делает Маск, но подчеркнул, что "злобная атака" на президента Зеленского его "невероятно разочаровала".

"Почему ты не говоришь ничего негативного о Путине – или вся проблема только в том парне, в чью страну он незаконно вторгся?" – также спросил Морган.

Напомним, что ранее в крупнейшем информагентстве США AP разнесли вдребезги заявления Трампа о войне в Украине. В частности, в издании также назвали и другие причины, почему сейчас провести выборы в Украине невозможно.

Среди них то, что почти 800 тысяч военных, которые сдерживают наступление России на фронте, в случае выборов придется отозвать из мест дислокации, чтобы они также могли отдать свой голос.

В то же время военные из-за участия в боевых действиях не смогут баллотироваться и принять участие в предвыборной кампании.

Кроме того, постоянные атаки по гражданским целям и скопление миллионов граждан на избирательных участках может быть опасным.