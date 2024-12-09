Маск повторил за российским пропагандистом и нарушил правила собственной соцсети
Илон Маск, владелец соцсети Х, нарушил правила этого сообщества. Кроме этого, он также снова задел тему Украины и ее сотрудничества с администрацией Дональда Трампа, которая придет к власти в январе 2025 года.
Илон Маск, который уже не раз делал скандальные заявления, снова случайно оказался в центре событий и нарушил правила собственной соцсети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Маска.
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Что сделал бизнесмен
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что просит Байдена взять наше государство в НАТО, ведь пока нет смысла общаться с Трампом, потому что он еще не является действующим президентом США и не может принимать такие решения.
Этим видео поделился российский пропагандист. Он, привычно для россиян, вырвал из контекста цитату и написал, что "Зеленский сказал, что попросит Байдена взять Украину в НАТО, а с Трампом нет смысла общаться".
Это сообщение репостнул себе Илон Маск с якобы задумчиво – вопросительным эмодзи.
Но соцсеть Х имеет такую систему, как "заметки от сообщества". Это специальные примечания от модераторов, чтобы противостоять манипуляциям и фейкам.
Маск распространил сообщение с российской пропагандой / Скриншот 24 Канала
Сообщество добавило заметку на сообщение Маска с подписью "Посмотрите видео полностью. Зеленский говорит, что Трамп не может пригласить Украину в НАТО, потому что он до сих пор не президент".