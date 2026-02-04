Помог Украине со Starlink: что заставило Маска отвернуться от Кремля

Илон Маск публично заявил, что шаги SpaceX против несанкционированного использования Starlink Россией дали результат. На этом фоне возник вопрос, почему бизнесмен, который ранее делал противоречивые заявления об Украине, теперь действует так, что это играет против Кремля.

Эксперт по публичным коммуникациям и публицист Юрий Богданов в эфире 24 Канала объяснил, что здесь дело не в симпатиях. Он намекнул, что решение Маска продиктовано прагматикой и рисками, которых он не может игнорировать.

Почему Маск ограничил Starlink для России?

Богданов объяснил, что в истории со Starlink Маск действует не как политик, а как бизнесмен, который считает риски и собственные деньги. По его словам, любая помощь России бьет по возможности работать на западных рынках, а прежде всего в Европе.

Помогать России это рисковать потерять европейские контракты и потерять западные рынки,

– сказал Богданов.

Он добавил, что для Маска это также вопрос репутации его компании. Если Starlink будут воспринимать как систему, которую легко использовать в интересах Кремля, это ударит по доверию клиентов и партнеров. В такой логике блокирование доступа оккупантам становится для Маска прагматическим шагом, а не проявлением изменения взглядов.

Заблокировать доступ к Starlink это вопрос репутации самого Маска и его компании,

– объяснил он.

На это влияет и общая токсичность Путина даже для части западной аудитории. Кремлю стало сложнее находить тех, кто готов оправдывать поддержку России, а бизнес в такой ситуации старается держаться подальше от репутационных рисков. Решение Маска выглядит циничным, но в нынешних условиях выгодным именно для Украины.

Путинские действия произвели такое впечатление, что поддерживать Путина очень трудно,

– сказал Богданов.

Он добавил, что для Маска эта история работает как тест на контроль над продуктом. Богданов отметил, что бизнес в таких ситуациях вынужден реагировать, потому что молчание или бездействие выглядят как согласие.

Когда твою систему используют нелегально, это говорит о ее уязвимости. Он должен показать, что контролирует Starlink,

– подытожил он.

Маск действует не из идеологии, а из прагматики. Он пытается снять с себя обвинения в содействии диктатурам и одновременно сохранить рынки, где для него решающие контракты и доверие клиентов.

Что известно об ограничении Starlink для россиян?