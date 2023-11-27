Зачем Маск приехал в Израиль: Шарп назвал возможную причину

Американский миллиардер Илон Маск после обвинений в антисемитизме приехал в Израиль. Бизнесмен уже встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и посетил места, где происходили массовые убийства во время нападения ХАМАС 7 октября.

Военный эксперт по Израилю Давид Шарп сказал 24 Каналу, почему Маска пригласили в Израиль. Глава Tesla и SpaceX также должен встретиться с президентом Исааком Герцогом и родственниками заложников. Ранее израильский лидер сообщал, что главной темой разговора станет борьба с ростом антисемитизма в социальных сетях.

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Надо убеждать

По мнению военного эксперта из Израиля, Илон Маск сейчас очень влиятельный человек и дело не в том, что он самый богатый человек в мире. Миллиардер имеет инструменты, влияющие на мнение общества.

Когда люди такого уровня, несмотря на их неоднозначные заявления, небезнадежны, то с такими людьми нужно работать и, сжав зубы, убеждать их, демонстрировать те или иные реалии для того, чтобы они изменили свое поведение,

– отметил Шарп.

По его словам, возможно, Израилю не удастся изменить позицию Маска, но когда на чаше весов лежат стратегические вещи, необходимо работать, меньше хайпировать в соцсетях и предпринимать необходимые действия для того, чтобы Маск или кто-то другой принимал более правильные решения и меньше говорил того, что может навредить правильной стороне.

В чем Израиль хочет убедить Илона Маска: смотрите видео

Что известно об антисемитском скандале с Маском

Через месяц войны между ХАМАС и Израилем, 15 ноября, Маск в соцсети Х, ранее твиттер, поддержал пост другого пользователя, обвинившего евреев в "разжигании ненависти к белым". Миллиардер написал под постом: "Вы сказали настоящую правду".

После этого комментария разразился очередной скандал. Такие слова Маска возмутили тысячи людей по всему миру. А ряд компаний, включая Apple, IBM, Disney, Lionsgate, Warner Bros., Paramount, Discovery, Comcast/NBC Universal, немедленно прекратили сотрудничество с соцсетью Х и больше не размещают свою рекламу на платформе. Такой флешмоб поддержали и звезды шоу-бизнеса.

Однако бизнесмен отверг все обвинения. Позже Маск подал иск в суд на организацию Media Matters, обвинившую соцсеть в распространении антисемитского контента.

Временное перемирие между ХАМАС и Израилем